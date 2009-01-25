مسائل آموزش و پرورش بالاتر از خط و جناح است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی در گردهمایی نمایندگان روابط عمومی استانهای سراسر کشور با اشاره به برخی روزنامه‌ها، سایتها و خبرگزاریهای مخالف با دولت و جریان اصولگرا به رؤسا و کارشناسان روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: ما باید با این رسانه‌ها آنقدر تعامل داشته باشیم که خودشان متوجه شوند که آسیب دیدن نظام آموزش و پرورش ضررش بیشتر از این است که آنها قصد مچ گیری از دولت را داشته باشند.

علی‌احمدی با تاکید بر اینکه دارای خط و ربط است و از رفقای رئیس جمهور می باشد اظهار داشت: اما باید بدانیم که مسائل و مصالح آموزش و پرورش بالاتر از خط و جناح است و همه کسانی که این نظام را قبول دارند باید برای ارتقای آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت فعالیت کنند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: اما اگر بخواهیم خط و خط کشی جناحی کنیم حتما آموزش و پرورش از اهداف خود باز می‌ماند بنابراین باید آنقدر با رسانه ها تعامل داشته باشیم و با آنها همکاری کنیم که باور کنند آنچه به آنها عنوان می شود عین واقعیت است و هیچ مورد پشت پرده ای وجود ندارد.

وی با انتقاد از نگاههای جناحی بر روی وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش کم مشکل ندارد که این مشکلات را هم بر آن بیفزاییم به همین دلیل است که می‌گویم مدیران آموزش و پرورش نقش نظارتی و اجرایی در انتخابات نداشته باشند که البته بحث معلمان از این زمینه جداست.

وی در ادامه به انتخاب مدیران آموزش و پرورش استانها اشاره کرد و گفت: مدیران آموزش و پرورش باید فراجناحی باشند زیرا خط کشی در آموزش و پرورش به ماموریت ما آسیب وارد می‌کند.

علی‌احمدی با تاکید بر اینکه مسائل آموزش و پرورش در کشور ما آنچنان بزرگ بوده که بسیاری از کسانی که باید به حل مسائل و ارتقای نظام تعلیم و تربیت می‌پرداختند ترجیح دادند که از کنار صورت مسئله بگذرند افزود: اگر نتوانیم اهمیت بی‌بدیل آموزش و پرورش را تصویر کنیم نباید انتظار داشته باشیم که آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت مسئله مورد نظر خواص و عوام جامعه ما قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه به رابطه وزارت آموزش و پرورش با سایر دستگاههای دولتی اشاره کرد و گفت: رابطه آموزش و پرورش با نهادهای دست اندرکار به این ختم شده که عمدتا یک بودجه ای با اکراه به آن داده می شود و بعد هم ما را به حال خودمان رها کنند.

وی ادامه داد: در 30 سال گذشته نهادی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی تا چه حد به آموزش و پرورش پرداخته و چه تعداد از مصوباتش به آموزش و پرورش مرتبط بوده است؟ همچنین قوانین مجلس تا چه حد موجب اعتلای آموزش و پرورش شده و یا چه تعداد از مصوبات دولت با آموزش و پرورش مرتبط بوده است.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با بیان اینکه که برای اثربخشی تعلیم و تربیت توجه به سایر مولفه‌ها اساسی است گفت: داشتن یک برنامه جامع و مصونیت‌بخش برای واکسینه کردن دانش‌آموزان در مقابل تهاجمات فرهنگی جزو ضروریات است.

وی تصریح کرد: اما باید گفت کجا چنین برنامه‌ای در آموزش و پرورش کشور تفسیر شده در حالی که امروز ما به چشم‌انداز مشترک برای فعالیتهای تربیتی نیاز داریم و اگر بخواهیم بین همه دستگاههای ذی‌نفوذ هماهنگی ایجاد کنیم نیازمند یک چشم انداز مشترک تعلیم و تربیتی هستیم که متاسفانه هنوز ترسیم نشده است.

وی افزود: امروز بین مدعی‌ترین جریانهای تعلیم و تربیت ما نیز یک دورنمای جامع وجود ندارد و این موضوع نه تنها معلمان ما را شامل می‌شود بلکه ما شاهد فقدان این دورنما بین همه دستگاههای تعلیم و تربیتی نیز هستیم.

علی‌احمدی در ادامه با اشاره به کارگروه تشکیل شده برای اختیارات اصل 127 و 138 قانون اساسی و حضور نمایندگان رئیس‌جمهور در این کارگروه گفت: امیدواریم این کارگروه در حل مشکلات آموزش و پرورش موثر باشد.

وزیر آموزش و پرورش در پایان ویژگیهای این چشم انداز را تفسیر‌کننده آینده، انگیزه بخش بودن و تعیین تکلیف کننده بودن برای نهادها و مردم در افق ایران 1404 عنوان کرد و گفت: اگر چشم انداز روشنی تبیین شود دیگر نیاز به برگزاری جلسات هماهنگی و یا حتی ادغام وزارتخانه‌ها نخواهد بود، البته به شرط این که این چشم انداز به خوبی ترسیم شود تا همه نهادهای ذیربط همراستا حرکت کنند.