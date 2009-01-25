شعبه مستقل بانک توسعه صادرات در اردبیل تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حقیقت پور ظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان در محل استانداری اظهار داشت: تاسیس شعبه مستقل این بانک با هدف تسهیل در پرداخت وا مهای بانکی به صادرکنندگان صورت می گیرد.

وی در ادامه وصول مطالبات معوق بانکهای استان را ضروری دانست و اضافه کرد: بانکها باید برای تحقق و وصول مطالبات معوق تدابیر و برنامه های ویژه ای اتخاذ نمایند.

استاندار اردبیل ابراز داشت: با تحقق این مهم که با هدف تأمین منابع مالی لازم صورت می گیرد، شرایط برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان جدید مساعد خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح عملکرد صندوق مهر امام رضا ( ع ) در استان اردبیل تصریح کرد: این بانک تاکنون برای 60 هزار نفر از مردم سراسر استان تسهیلات ازدواج پرداخت کرده است.

حقیقت پور افزود: این صندوق علاوه بر آن برای یک هزار و 690 نفر از متقاضیان واجد شرایط بالغ بر 90 میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی داده که تاکنون بیش از 90 درصد آن منجر به اشتغالزایی شده است.

استاندار اردبیل در پایان با بیان اینکه محدودیتی در پرداخت تسهیلات مسکن مهر در استان وجود ندارد متذکر شد: ردیف اعتباری مربوط به مسکن مهر در کلیه بانکهای دولتی برقرار و ابلاغ شده است.