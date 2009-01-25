نوکیا از بازار ایران خارج نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نمایندگی رسمی نوکیا در ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: نوکیا از اولین روزهای راه اندازی شبکه موبایل درایران حضور فعال داشته است. ضمن اینکه این شرکت مفتخر است به عنوان پیشرو در بازار گوشی های موبایل ایران تامین کننده طیف کاملی از گوشی های موبایل مطابق با نیازها و فرهنگ ایرانی بوده و خواهد بود.

ضمن آنکه نوکیا که سالهاست تامین کننده گوشی های موبایل با زبان فارسی برای کشور ایران بوده، مفتخر است با ارائه گارانتی رسمی کشوری نوکیا در ایران و عرضه خدمات پس از فروش گسترده در جهت حمایت از مصرف کننده گام بردارد.

گفتنی است، چندی پیش برخی رسانه ها از احتمال خروج نوکیا از بازار موبایل ایران خبر داده بودند.