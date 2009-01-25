درخواست لاریجانی از اسکندری برای ارائه گزارش کامل به نمایندگان و پیگیری وام کشاورزان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر علی لاریجانی در جلسه علنی امروز مجلس در هنگام ارائه گزارش محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سفر اخیرم به استان مازندران، بسیاری از کشاورزان بیان کردند که هنوز هیچ کمکی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی سال گذشته دریافت نکردند.

وی از وزیر جهاد کشاورزی خواست تا توضیح دهد این مبلغ به چه صورت مصرف شده است.

اسکندری نیز گفت: دو هزار و 100 میلیارد تومان از این اعتبارات به بخش کشاورزی اختصاص یافت که در 5 بخش باید هزینه می شد.

وی افزود: 800 میلیارد تومان باید به یارانه نهادها در بخش دام، زراعت، باغ ها و شیلات پرداخت می شد که بین استانها توزیع شد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد : 200 میلیارد تومان نیز به اعضای بیمه کشاورزان اختصاص یافت و کشاورزان عضو نیز آن را دریافت کردند.وی همچنین گفت: 200 میلیارد تومان کمک بلاعوض نیز درستادهای حوادث غیر مترقبه توزیع شده است.

وی با بیان اینکه همچنین 600 میلیارد تومان در اختیار بانک مرکزی ایران برای وام کشاورزی قرار گرفته است گفت: بانک کشاورزی به 100 درصد این مصوبه عمل کرده است اما برخی بانک ها خوب عمل نکرده اند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: 70 درصد این کار بر عهده بانک کشاورزی بود و 30 درصد نیز بر عهده سایر بانک ها که به آنها ابلاغ شده ست.

پس از این سخنان اسکندری، رئیس مجلس اظهار داشت: در بسیاری از استانها، کشاورزان مطلع نیستند که این کمک ها را باید چگونه دریافت کنند، ضمن اینکه بانک ها در پرداخت ها خوب عمل نکردند.

در این هنگام نمایندگان مجلس با گفتن احسنت، احسنت سخنان رئیس مجلس را تایید کردند.

لاریجانی از وزیر جهاد خواست اجرایی شدن این وام بانک ها به کشاورزان را پیگیری کند.

وزیر جهاد کشاورزی نیز با تاکید بر این مطلب که اجرایی شدن این وام ها را پیگیری خواهد کرد گفت: 300 میلیارد تومان برای آبیاری تحت فشار اختصاص یافته است که سهم هر استان مشخص و پرداخت شده است.

اسکندری یادآور شد: گزارش 800 میلیارد تومانی یارانه اختصاص یافته به نهادها به تفکیک استانها طی چند روز آینده به مجلس ارائه می شود. وی افزود: 200 میلیارد تومان نیزبرای پرداخت خسارات کشاورزانی که تحت پوشش بیمه نیستند اختصاص یافت.

لاریجانی رئیس مجلس نیز پس از این سخنان وزیر جهاد کشاورزی خواست تا وی گزارش های کاملتری به نمایندگان ارائه کند.