ثبت اطلاعات 127 هزار پایان نامه ارشد و دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، امید فاطمی در مراسم چهلمین سال تاسیس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران و رونمایی پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی کشور در تشریح مهمترین پایگاههای این پژوهشگاه به پایگاه پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری با حدود 127 هزار رکورد، چکیده طرحهای پژوهشی کشور با حدود 90 هزار رکورد، چکیده مقالات علمی و فنی با 140 هزار رکورد، پایگاه گزارشهای دولتی ایران با 27 هزار و 840 رکورد، پایگاه مقالات همایشهای ایران با 105 هزار و 947 رکورد، پایگاه پایان نامه های فارغ التحصیلان ایرانی خارج کشور با 15 هزار و 842 رکورد، پایگاه بانک اطلاعات محققین و متخصصین کشور با 26 هزار و 523 رکورد و پایگاه فهرست مشترک نشریات تخصصی لاتین با 17 هزار و 711 رکورد اشاره کرد.

وی با بیان اینکه حدود 120 هزار نفر عضو سایت پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران هستند، گفت: روزانه 22 هزار نفر از 114 کشور از سایت پژوهشگاه بازدید می کنند و 6 هزار نفر سفارش غیر حضور می دهند و 2 هزار نفر نیز ماهانه به طور حضوری مراجعه می کنند.

رئیس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران به نتیجه یک رتبه بندی در سال 2007 که در آن ایران در حوزه متخصصین فناوری اطلاعات در بین 64 کشور حائز رتبه پنجم از آخر شده بود و همچنین در حوزه توسعه و پژوهش در فناوری اطلاعات که حائز رتبه یازدهم از آخر در بین این 64 کشور شده بود، خاطرنشان کرد: هزاره جدید هزاره اطلاعات است و باید به سمت تامین زیر ساخت های اطلاعاتی و جامعه اطلاعاتی بروند.

فاطمی از انجام پژوهشهایی درباره نظام توسعه علمی کشور خبر داد و گفت: درباره این که چگونه اولویتهای پژوهشی را مشخص کنیم پژوهش هایی را انجام داده ایم، همچنین بحث سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور را به عنوان یکی از همکاران این پروژه به طور فعالانه دنبال می کنیم و معتقدیم برای تصمیم سازی و تصمیم گیری ها باید روش علمی و شفافیت در فعالیتها را مد نظر داشت.