نخستين همايش اولويت هاي پژوهشي در بخش فرهنگ

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" دراين همايش گروه هاي پژوهش فرهنگ وارتباطات وهنر14 مقاله خود را درزمينه اولويت هاي پژوهشي دربخش فرهنگ ارائه مي كنند .

بودجه فرهنگي ، فرهنگ و عشاير ، فرهنگ و خانواده ، مطالعات فرهنگي كارآفريني و اقتصاد فرهنگ ، مقالاتي است كه در گروه پژوهشي پژوهشكده فرهنگ ارائه خواهد شد .

كتاب ، رسانه هاي ديداري و شنيداري ، روابط عمومي ، فناوري اطلاعات با رويكرد اجتماعي ، مطبوعات و خبرگزاري ها ، فناوري اطلاعاتبا روزكرد توسعه و مديريت ، سينما و موسيقي نيز از مواردي هستند كه در گروه هاي پژوهشي پژوهشكده ارتباطات و هنر مطرح مي شوند .

گزارش هايي نيز از گروه پژوهشي تنوع فرهنگي و فعاليت هاي بخش فرهنگ در يونسكو نيز در همايش يكروزه " اولويت هاي پژوهشي در بخش فرهنگ ، ارائه خواهد شد .



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