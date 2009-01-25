ساخت 116 مکان ورزشی در گیلان طی 30 سال

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیرکل تربیت بدنی استان گیلان عصر یکشنبه در بازید از پروژه های ورزشی استان اظهار داشت: تا سال 57 13 در این استان فقط هفت مکان ورزشی وجود داشت.

وی همچنین با اعلام اینکه در ایام دهه فجر امسال هفت پروژ ورزشی در سطح استان به بهره برداری می رسد، متذکر شد: این اماکن ورزشی در مناطقی همچون کیاشهر، آستانه اشرفیه، تالش، گل سفید لنگرود، صومعه سرا، کلاچای رودسر، چاف لنگرود و آستارا ساخته شده اند.

فولادی اظهار داشت: برای ساخت این هفت پروژه ورزشی 30 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیر کل تربیت بدنی گیلان در ادامه به پروژه های سفر ریاست جمهوری به گیلان اشاره کرد و یادآورشد: در سفر هیئت دولت 36 پروژه ورزشی در استان گیلان به تصویب رسید که از این تعداد 12 پروژه مربوط به بانوان است.

فولادی همچنین از ساخت یک سالن ورزشی در رحیم آباد رودسر خبرداد و افزود: این پروژه ورزشی بیش از90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در ابعاد 24 در 42 متر و به مساحت هزار و 191 متر مربع در حال ساخت است.

وی ادامه داد: برای ساخت این پروژه بالغ بر چهار میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.