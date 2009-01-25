به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فلوریدا شنبه آینده با نمایش فیلم "پرچم های قلعه کاوه" برگزار می‌شود و این فیلم در سه بخش بهترین فیلم سینمایی، فیلمبرداری و تدوین نامزد دریافت جایزه است.



فیلمبرداری "پرچم‌های قلعه کاوه" را حسن پویا و تدوین آن را اباذر نوری‌زاد انجام داده‌اند. داستان این فیلم با محوریت یک جلد قرآن است که برای امام رضا (ع) هدیه برده می‌شود و به حادثه‌هایی چون هجوم صلیبیون به بیت المقدس و حمله مغول‌ها به خراسان می‌پردازد.