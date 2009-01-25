به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فلوریدا شنبه آینده با نمایش فیلم "پرچم های قلعه کاوه" برگزار میشود و این فیلم در سه بخش بهترین فیلم سینمایی، فیلمبرداری و تدوین نامزد دریافت جایزه است.
فیلمبرداری "پرچمهای قلعه کاوه" را حسن پویا و تدوین آن را اباذر نوریزاد انجام دادهاند. داستان این فیلم با محوریت یک جلد قرآن است که برای امام رضا (ع) هدیه برده میشود و به حادثههایی چون هجوم صلیبیون به بیت المقدس و حمله مغولها به خراسان میپردازد.
فیلم سینمایی "پرچمهای قلعه کاوه " به کارگردانی محمد نوریزاد در سه رشته نامزد دریافت جایزه از جشنواره بینالمللی فیلم فلوریدا در آمریکا شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فلوریدا شنبه آینده با نمایش فیلم "پرچم های قلعه کاوه" برگزار میشود و این فیلم در سه بخش بهترین فیلم سینمایی، فیلمبرداری و تدوین نامزد دریافت جایزه است.
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