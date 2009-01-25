انقلاب اسلامی ایران هژمونی و سیطره آمریکا را به چالش کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی سعیدی درآستانه فرارسیدن سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت : اگر انقلاب اسلامی ایران را در تاریخ معاصر جهانی بزرگترین حادثه هزاره دوم بنامیم حرفی به گزاف نگفته‌ایم.

وی توضیح داد: بشریت در قرون اخیر شاهد انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر شوروی و انقلاب الجزایر و در اوخر دهه هفتاد میلادی انقلاب اسلامی ایران بود. البته انقلاب اسلامی ایران ازنظر دید، گستره و تاثیرگذاری از سایر انقلابهای جهان فراتر حرکت کرد و منشأ تحولات عظیم در ایران، خاورمیانه، جغرافیای جهان اسلام و جهان گردید و معادلات جهانی را تغییر داد.

وی اضافه کرد: تحلیل‌گران آمریکایی پس از سقوط شوروی به این نتیجه رسیدند که زمینه برای کدخدایی آمریکا در جهان فراهم شده است و به غیر از تهدید سرخ و تهدید سبز هیچ قدرت معارضی دربرابر آنها وجود ندارد.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها تهدید سبز را حرکت جهانی اسلام به محوریت ایران و تهدید سرخ را هم احیای مجدد تفکر مارکسیستی در چین و شوروی می‌دانستند، اما قدرت جهانی اسلام را از تهدید شوروی بیشتر تلقی کردند.

حجت الاسلام سعیدی با بیان اینکه دستاوردهای انقلاب اسلامی در محدودیتهای زمانی نمی‌گنجد افزود: مهمترین تحولی که انقلاب اسلامی در بعد داخلی پدید آورد ایجاد حکومت الهی و اسلامی با تکیه بر مدل حکومت ولایی بعد از 15 قرن از تاریخ اسلام بود.

وی با اشاره به این ‌گفته‌ هانتینگتون نظریه پرداز غربی که معتقد است تمدن اسلامی با محوریت ایران قدرت مقابله با تمدن غرب را دارد، تاکید کرد: بی‌تردید بازگشت به اسلام ناب محمدی (ص) مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران تلقی می‌شود.

نماینـده ولی فقیـه در سپـاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سپاه پاسداران بزرگترین محصول و بزرگترین حافظ و پاسدار انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است.

وی نقش سپاه و بسیج را درطول سی‌ سال عمر انقلاب اسلامی بسیار برجسته ارزیابی کرد و گفت: بنیانگذاران نظام بخصوص قانونگذارانی که قانون اساسی را تدوین کردند به این نتیجه رسیدند که انقلاب اسلامی درآینده با تهدیدات سنگینی روبرو خواهد بود بنابراین درراستای منویات‌حضرت امام خمینی(ره)درصدد برآمدند نیرویی‌ شکل‌دهند که فقط رسالتش پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن باشد. به همین دلیل تشکیل سپاه و بسیج از بزرگترین دستاوردهای انقلاب بود و این از معجزات الهی است که به فکر رهبران انقلاب اسلامی رسید که نهادی که رسالتش پاسداری از انقلاب باشد، تشکیل شود.

وی مهمترین تهدیدات پیش‌روی انقلاب اسلامی را چهار نوع تهدید نظامی امنیتی، فرهنگی و سیاسی برشمرد و خاطرنشان کرد: هر انقلابی با تهدیدات گوناگونی مواجه است. وقتی گستردگی آن زیاد باشد با تهدیدات بیشتری روبرو می‌شود. انقلاب اسلامی ایران به خاطر عمق و گستره آن نیز معلوم بود که با تهدیدات و چالش‌های گوناگون و جدی مواجه شود.

وی جنگ تحمیلی هشت ساله با رژیم بعثی عراق، آشوبهای اوایل انقلاب که در کشور توسط استکبار جهانی در کردستان، خوزستان، ترکمن ‌صحرا و منافقین و ایادی دشمن در سایر نقاط کشور ایجاد ‌شد را نمونه‌ای از تهدیدات نظامی و امنیتی دانست و اضافه کرد: به همان دلیل که انقلاب فرهنگی سخت‌ترین مرحله از مراحل انقلاب است و در فکر و رفتار مردم تغییر بوجود می‌آورد، تهدید فرهنگی نیز یکی از مهمترین حربه‌های استکبار جهانی در مقابله با انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌رود.

وی در توضیح تهدید سیاسی گفت: اگر به مبانی انقلاب پایبند باشیم تهدیدات سیاسی هم توسط دشمنان بروز می‌کند. ما هم که اهل سازش و مماشات نیستیم و از مواضع اصولی انقلاب باتوجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب دفاع می‌کنیم. انقلاب اسلامی تا زمانی که زنده و مستحکم باشد نیازمند پاسداری است .

وی حضور عنصری مانند بنی‌صدر یا عناصر افراطی در غالب جریان هنجارشکن که اصول و مبانی انقلاب را به چالش کشیدند را نمونه‌هایی از تهدید سیاسی قلمداد کرد.

حجت الاسلام سعیدی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه انقلاب اسلامی در خارج از مرزها و در عرصه بیداری جهانی و ملتهای اسلامی چه تاثیری داشته است، گفت: مهمترین نقش انقلاب برداشتن غبار ازچهره مکتب اسلام بود. انقلاب ایران ثابت کرد دین می‌تواند منشأ تحرک و احیای جوامع گوناگون شود.

وی با تاکید براینکه انقلاب اسلامی موجب حرکت بیداری اسلامی و خیزش جهان اسلام شد، افزود: ما هم‌اکنون شاهد بیداری اسلامی و خیزش در دنیـای اسلام هستیم و میوه‌هـای شیرین آن را در چندسال اخیر در تحولات خاورمیـانـه در عراق، افغانستان، فلسطین و لبنان مشاهده کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: مقاومت جانانه و پیروزی رزمندگان حماس در غزه در پرتو روحیه شهادت ‌طلبی که انقلاب اسلامی ایران در عصر حاضر ایجاد کرد حاصل شد، ایران اسلامی امروز کانون بیداری اسلامی در خاورمیانه و جهان اسلام قرارگرفته است.

نماینده ولی فقیه در سپاه در تبیین تعامل و ارتباط متقابل سپاه و مردم تصریح کرد: سپاه پاسداران به عنوان نهادی مردمدار و به‌دلیل رسالت و مأموریتش باید ارتباط تنگاتنگی با مردم و جامعه داشته باشد و ازطریق بسیج پیوند محکم و ناگسستنی با اقشار مختلف جامعه دارد. اگر سپاه مردمی و مردمدار نباشد نمی‌توان ارتش 20 میلیونی را شکل دهد.

وی ادامه داد: سپاه پاسدار انقلاب است و باید تفکر انقلاب را نهادینه کند و این مهم با عمق‌بخشی داخلی و آماده ‌سازی افکار عمومی مردم حاصل می‌‌شود. عمق‌بخشی داخلی مهمترین روش وشیوه برای ارتباط سپاه با مردم است تا کار فرهنگی به بهترین وجه انجام پذیرید.

حجت الاسلام سعیدی در پایان یادآور شد: سپاه پاسداران تنیده با مردم است و از درون مردم برخواسته و باید برای مردم و میان مردم باشد و بحمدالله روحیه پاسداران، حضور متواضعانه درکنار مردم در مساجد و دیگر محیط ‌ها است.