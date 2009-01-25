آغاز دور جدید روابط ایران و کنیا/ ضرورت رفع موانع نرم افزاری روابط

به گزارش خبرگزاری مهر، اوهو رو کیناتا معاون نخست وزیر و وزیر دارایی کنیا امروز با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

متکی در این دیدار با اشاره به دور جدید همکاری های دو جانبه گفت: تحت مدیریت و اراده جدی مسئولان عالیرتبه در بکارگیری ظرفیت های بالای دو کشور دور جدیدی از همکاری ها آغاز شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: برای هموار کردن راه های توسعه همکاری ها در این دور جدید روابط، بایستی موانع نرم افزاری را از بین برده و تسهیلات لازم را برای شرکت های دو کشور فراهم آوریم.

وی تصویب موافقتنامه های اجتناب از مالیات مضاعف، همکاری های گمرکی، همکاری های بازرگانی، همکاری میان سازمان های استاندارد دو کشور را در این زمینه ضروری خواند.

متکی با اشاره به جنایات صهیونیست ها در غزه تاکید کرد: جامعه بین الملل باید با یک صراحت لهجه و انسجام موضع نسبت به جنایات غزه توسط رژیم غاصب صهیونیستی عکس العمل مناسب نشان دهد.

وی افزود: تراژدی دردناک کشتار صدها نفر از مردم بی گناه غزه تاییدی بر اثبات ناکارآمدی سیستم بین المللی فعلی بود.

اوهو رو کیناتا معاون نخست وزیر و وزیر دارایی کنیا نیز در این دیدار ضمن استقبال از گسترش همه جانبه روابط با ایران گفت: کنیا به عنوان یک کشور مهم آفریقایی می تواند بازار خوبی برای صادرات و تولیدات کالاهای ایرانی به کشورهای آفریقایی باشد.

وی افزود: شرکت های ایرانی می توانند در زمینه های مختلفی از جمله انرژی، ساخت توربین های گازی - آبی و نیروگاه های برق آبی و سکیل ترکیبی و در حوزه کشاورزی، مونتاژ تراکتور و راه سازی در کنیا فعالیت نمایند.