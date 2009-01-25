400 پرونده توانبخشی بهزیسیتی به بخش غیر دولتی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین اردونی ظهر امروز در نشست توجیهی واگذاری این پرونده ها تصریح کرد: در راستای اجرای اصل 44 و واگذاری امور به بخشی غیر دولتی 400 پرونده توابخشی شهرستان بیرجند در مرحله اول به بخش غیر دولتی واگذار شد.

وی با بیان اینکه کم کردن هزینه ها، صرفه جویی در منابع، بالا بردن کیفیت خدمات ، از اهداف واگذاری این پرونده هاست، اظهار داشت: مراکز غیر دولتی موظف هستند به ازای هر 100 پرونده یک مددکار داشته باشند و در سال آینده قطعا این طرح در سطح استان گسترش خواهد یافت.

به گفته وی مددکاران برای پرونده های امورای چون افتتاح حساب ، بازدی از منزل ، توزیع کالابرگ ، پیگیری و حل مشکلات مددجویان را انجام خواهند داد.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: مستمری مددجویان از طریق سازمان و بصورت متمرکز به حساب مددجویان واریز خواهد شد.

مدیرکل سازمان بهزیستی خراسان جنوبی نیز در این نشست گفت: در دولت نهم تحولات بسیار خوبی در حوزه بهزیستی انجام شده است.

محمد حسن اکبری مطلق تصریح کرد: در عین حالیکه بشدت از نظر نیروی انسانی در مضیقه هستیم ولی اجرای موفق سیاستهای اصل 44 در سازمان ، پیشرفتهای خوبی را رقم زد.

وی با اشاره به اینکه تا کنون در استان خدمات مددکاری به بخش غیر دولتی واگذار شده و پرونده های این حوزه نیز به همین مراکز سپرده شده است، افزود: در حوزه توانبخشی نیز برای اولین بار این حجم پرونده واگذار می شود.

به گفته وی سیاست گذاری سازمان بر توانمند سازی جامعه هدف است و در این راستا باید از نگهداری معلولین در مراکز به سمت گسترش مراکز مراقبت در منزل ، تبدیل مراکز شبانه روزی نگهداری به مراکز روزانه حرکت کنیم و خانواده ها را متقاعد کنیم معلولین در داخل منزل نگهداری شوند.

مدیرکل سازمان بهزیستی خراسان جنوبی بر کیفیت بخشی به خدمات ارائه شده به معلولین تاکید کرد و گفت : باید همه تلاش ما در جهت ارائه خدمات تخصصی به مددجویان باشد.