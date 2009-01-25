هزینه تولید برنج در مازندران باید کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی بعد از ظهر یکشنبه درجلسه کمیسیون توانمند سازی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی بخش کشاورزی مازندران در استانداری افزود: اعتبار برای خرید تضمینی تامین شده و هر گونه خرید انواع ارقام پر محصول برنج به صورت نقدی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت برنج هدف نیست بلکه تامین نقدینگی کشاورزان مهم است اظهار داشت: در صددیم تا خرید تضمینی برنج طارم محلی را در دستور کار قرار دهیم.

استاندار مازندران قیمت کنونی برنج در بازار را نسبت به نرخ تورم مناسب دانست و تصریح کرد: افزایش چند برابری قیمت برنج و دیگر محصولات کشاورزی در سال گذشته بر اثر خشکسالی و سرما، نباید ملاک قرار بگیرد.

وی به مصرف نشدن انواع چای شمال و ماهی پرورشی نیز اشاره کرد و یادآورشد: باید به کیفیت محصول و ذائقه مردم نسبت به محصولات کشاورزی بیشتر توجه شود.

بازار برنج در شالیکوبی های استان مازندران در یک ماه اخیر راکد بوده و قیمت انواع برنج به ویژه طارم محلی نیز در هر کیلوگرم تا 10 هزار ریال کاهش یافته است.

با این وضع کشاورزان با قیمت کنونی حاضر به فروش محصولات خود نیستند زیرا معتقدند هزینه تولید بالا بوده و این قیمت به صرفه نیست.

قیمت برنج در ایام برداشت و حتی یک ماه پس از برداشت بین 23تا 26 هزار ریال در هر کیلوگرم بوده است.

امسال افزون بر نیمی از اراضی مازندران زیر کشت برنج ارقام محلی رفته است، کاهش قیمت برنج محلی سبب نگرانی شالیکاران استان شده است.

کشاورزان مازندران معتقدند قیمت برنج ارقام پرمحصول به نسبت قیمت برنج محلی تا حدودی رضایت بخش است و خرید تضمینی آن هم انجام می شود اما نگرانی بیشتر درباره برنج ارقام محلی بوده که قیمت آن مقرون به صرفه نیست.

مازندران دارای حدود 240 هزار هکتار اراضی شالیزاری است که سالانه با تولید 900هزار تن برنج سفید 44درصد برنج کشور را تامین می کند.