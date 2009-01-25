  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۰۶

جایزه ملی در جشنواره "عدالت و امید" اعطا می‌شود

جایزه ویژه ملی عدالت اولین جشنواره هنری عدالت و امید به یک اثر برجسته، فاخر و منحصر به فرد اعطا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جشنواره هنری عدالت و امید در رشته‌های نمایش ( نمایش صحنه‌ای و نمایشنامه‌نویسی)، هنرهای تجسمی (گرافیک، نقاشی، کاریکاتور و عکس) و سرود و نغمه به صورت سراسری 10 تا 14 اسفندماه در تهران برگزار می‌شود.

این جشنواره را وزارت ارشاد در سی‌امین سال پیروزی انقلاب اسلامی با مضمون عدالت و امید برگزار می‌کند و آثار جشنواره با مفاهیمی از جمله عدالت، توحید و وحدت، عدالت و مفاهیم والای انسانی در زندگی اجتماعی، عدالت وامید، فلسفه وجودی انقلاب اسلامی، عدالت در جامعه اسلامی نمونه و ... ارائه می‌شود.

