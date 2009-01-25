به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جشنواره هنری عدالت و امید در رشته‌های نمایش ( نمایش صحنه‌ای و نمایشنامه‌نویسی)، هنرهای تجسمی (گرافیک، نقاشی، کاریکاتور و عکس) و سرود و نغمه به صورت سراسری 10 تا 14 اسفندماه در تهران برگزار می‌شود.



این جشنواره را وزارت ارشاد در سی‌امین سال پیروزی انقلاب اسلامی با مضمون عدالت و امید برگزار می‌کند و آثار جشنواره با مفاهیمی از جمله عدالت، توحید و وحدت، عدالت و مفاهیم والای انسانی در زندگی اجتماعی، عدالت وامید، فلسفه وجودی انقلاب اسلامی، عدالت در جامعه اسلامی نمونه و ... ارائه می‌شود.