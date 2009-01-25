همایش غزه و 22 روز مقاومت در شهرستان بیجار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر امروز همایشی با عنوان "غزه و 22 روز مقاومت" به همت فرمانداری و ناحیه بسیح شهرستان بیجار در حسینیه این شهر برگزار شد.

در ابتدای این مراسم فرماندار شهرستان بیجار اظهار داشت: 22 روز مقاومت مردم غزه نشان از شکستی دیگر برای استکبار جهانی به ویژه اسرائیل غاصب بود.

مهراب نریمانی اختر افزود: مردم غزه در شرایطی در مقابل سربازان تا دندان مسلح رژیم صهیونیستی قرار گرفتند که تنها صلاحشان ایمان، مقاومت و پایداری بود.

وی خاطرنشان کرد: خروش میلیونی مردم ایران باعث نوعی بیداری در بین دیگر ملت های آزاده جهان گردید که امروز دامنه تظاهرات ضد صهیونیستی در سایر کشورهای جهان نیز رو به فزونی است.

فرماندار شهرستان بیجار خواستار پیگیری محاکمه سران اسرائیل به عنوان جنایتکاران جنگی شد و افزود: شکست رژیم غاصب صهیونیستی ثابت کرد که عمر اسرائیل به پایان راه رسیده است.

فرمانده بسیج سپاه بیجار نیز در این مراسم اظهار داشت: امروز تمامی آزادیخواهان جهان به تبعیت از جمهوری اسلامی ایران مقاومت و مبارزه را تنها راه شکست استکبار جهانی می دانند و این ناشی از اشاعه و ترویج انقلاب اسلامی ایران در جهان است.

در پایان به یاد شهدای مردم غزه برنامه مداحی و سینه زنی برگزار شد.