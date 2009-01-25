وهابیت در غزه چهره نفاق خود را به جهان اسلام نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی کشور که به زاهدان سفر کرده است بعد از ظهر امروز در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: در 30 سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی دستاوردهای خوبی به ویژه در زمینه فرهنگی و آشنایی نسل جوان به معارف دینی و معنوی داشته ایم.

وی به واقعه غزه و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان مظلوم این منطقه اشاره کرد و افزود: ملت های مسلمان در رابطه با حمایت از مردم مظلوم غزه، بار دیگر انسجام و وحدت اسلامی خود را تجلی بخشید و سردمداران استکبار جهانی و رژیم غاصب اسرائیل را به وحشت انداختند.

معاون فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه وهابیت در اسلام هیچ جایگاه و نقشی ندارد، خاطر نشان کرد : در موضوع غزه، وهابیت، چهره نفاق خود را به جهان اسلام نمایان ساخت.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار که در محل استانداریبرگزار شد، اظهار داشت: وجود 70 هزار دانشجو از سراسر کشور در مراکز آموزش عالی استان، ظرفیت فرهنگی خوبی را فراهم کرده که باید امکانات و برنامه های لازم، برای بهره برداری بهینه در انعکاس قابلیتها و سنتهای اصیل منطقه توسط نهادهای ذیربط در نظر گرفته شود.

علی محمد آزاد افزود: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، خدمات زیادی در راستای تأسیس و توسعه امکانات آموزشی، فرهنگی و عمرانی در سیستان و بلوچستان انجام شده که امروز پس از تهران رتبه نخست کشوری را داراست.

استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر توجه بیشتر به پایگاهای مردمی، فن آوری و مقابله با هجمه فرهنگی اعلام کرد: امروزه وحدت بین اقشار مختلف مردم در سیستان و بلوچستان، اسوه دیگر مناطق کشور است که باید بر استحکام و تقویت آن کوشید.