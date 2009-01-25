فدراسیون فوتبال پیشنهاد "مهر" را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سایت خبری فدراسیون فوتبال با اعلام خبر ارسال این نامه به کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت: « با توجه به ظلم اسرائیل و اعمال وحشیانه بر ضد فلسطین در غزه علی کفاشیان، رئیس فدراسیون ایران و عضو کمیته مسئولیت اجتماعی و معلولین کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد داد تا بازی دوستانه‌ای بین تیم ملی ایران و تیم منتخب آسیا برگزارشده و تمامی درآمد حاصله از دیدار فوق به عنوان کمک به قربانیان غزه اهدا شود.»

پیشنهاد برگزاری دیدار خیریه تیم ملی فوتبال کشورمان و منتخب آسیا برای کمک به مردم غزه نخستین بار از سوی گروه ورزشی خبرگزاری مهر به فدراسیون فوتبال کشورمان ارائه شد که مورد استقبال مسئولان این فدراسیون قرار گرفت.