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۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۳۸

دیدار ایران با منتخب آسیا /

فدراسیون فوتبال پیشنهاد "مهر" را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه کرد

فدراسیون فوتبال پیشنهاد "مهر" را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه کرد

فدراسیون فوتبال کشورمان با ارسال پیشنهاد خبرگزاری مهر به کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستار برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال ایران با تیم منتخب آسیا به نفع مردم مظلوم غزه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت خبری فدراسیون فوتبال با اعلام خبر ارسال این نامه به کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت: « با توجه به ظلم اسرائیل و اعمال وحشیانه بر ضد فلسطین در غزه علی کفاشیان، رئیس فدراسیون ایران و عضو کمیته مسئولیت اجتماعی و معلولین کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد داد تا بازی دوستانه‌ای بین تیم ملی ایران و تیم منتخب آسیا برگزارشده و تمامی درآمد حاصله از دیدار فوق به عنوان کمک به قربانیان غزه اهدا شود.»

پیشنهاد برگزاری دیدار خیریه تیم ملی فوتبال کشورمان و منتخب آسیا برای کمک به مردم غزه نخستین بار از سوی گروه ورزشی خبرگزاری مهر به فدراسیون فوتبال کشورمان ارائه شد که مورد استقبال مسئولان این فدراسیون قرار گرفت.

کد مطلب 822678

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