به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه تاریخی با نام قبلی "دیکتاتور" به تهیه‌کنندگی علی لدنی برای گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه شده است. "عمارت فرنگی" در کاخ‌های گلستان و سعدآباد، شهرک غزالی، شهر ری و لوکیشن‌هایی در سوئیس تصویربرداری شده است.

این مجموعه قرار بود از شنبه پنجم بهمن روی آنتن این شبکه برود، اما پخش آن به هفتم بهمن موکول شد. "عمارت فرنگی" در 15 قسمت 45 دقیقه‌ای تهیه شده و احمد نجفی، سعید نیکپور، محمد صادقی، فقیه سلطانی، رزیتا غفاری، محمد مطیع، حسین محجوب، سپیده گلچین، چنگیز وثوقی، فخرالدین صدیق‌شریف، میرطاهر مظلومی، لیلا موسوی، خسرو فرخزادی و حسن رضیانی در آن بازی کرده‌اند.

ورزی مجموعه تلویزیونی "پدرخوانده"، فیلم / مجموعه "ابراهیم خلیل‌الله"، فیلم‌های تلویزیونی "دهخدا"، "ستاره خضرا" و "مظفرنامه" را در کارنامه دارد.