کانونهای ناهنجاریهای اسکلتی دانش آموزان تعطیل شد

حسین قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: عدم ابلاغ بخشنامه و دستور العمل از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر فعالیت این کانونها موجب تعطیلی آنها شد.

این مراکز از سال گذشته و با هدف رفع مشکلات اسکلتی و قامتی دانش آموزان در آموزش و پرورش شهر تهران راه اندازی شده بود که در مناطق 2، 5، 10،14و 19 فعالیت می کردند.

دانش آموزان با مراجعه به این مراکز مورد معاینه قرار می گرفتند و در صورت وجود ناهنجاری در آنها از طریق تجویز حرکات اصلاحی تحت درمان قرار می گرفتند که تمرینات آن در کانون زیر نظر مربیان و یا با برنامه ای که در اختیار دانش آموزان قرار می دهند در خانه انجام می شود.

قاسمی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: فعالیت این کانونها در ماموریتهای اصلی وزارتخانه قرار ندارد و ادامه فعالیتهای آنان به سازمانهای آموزش و پرورش تکلیف نشده است.

کارشناس مسئول توسعه تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران افزود: از سال گذشته تا کنون وزارت آموزش و پرورش برای ادامه فعالیتهای این کانونها هیچ حساسیتی نشان نداده است. در حالی که طی دو سال گذشته وزارتخانه استانها را برای فعالیت این کانونها تعقیب می کرد.

سر به جلو، گردن کج، شانه افتاده و نامتقارن، کمر صاف، پشت کج، زانوی پرانتزی، کف پای صاف از جمله اصلی ترین ناهنجاریهای قامتی و اسکلتی است که میان دانش آموزان ایرانی شایع است

این موضوع در حالی اتفاق می افتد که بیش از 60 درصد دانش آموزان تهرانی ناهنجاری قامتی و اسکلتی دارند و ناهنجاریهای قامتی و اسکلتی در دختران به علت کمبود تحرکات بدنی از پسران بیشتر است و بیش از نیمی از این جامعه را تشکیل می دهند. سر به جلو، گردن کج، شانه افتاده و نامتقارن، کمر صاف، پشت کج، زانوی پرانتزی، کف پای صاف از جمله اصلی ترین ناهنجاریهای قامتی و اسکلتی است که میان دانش آموزان ایرانی شایع است.



کارشناسان امور آموزش معتقدند در برخی از مدارس به دلیل احاطه و اشراف ساختمانهای اطراف به حیاط آن موجب می شود که دانش آموزان حتی نتوانند در حیاط مدرسه خودشان هم تحرک لازم و کافی بدنی داشته باشند. از نظر آنها شهرنشینی و زندگی در آپارتمانهای کوچک نیز موجب کم تحرکی در میان دانش آموزان شده است. این در حالی است که پسران در هر مکانی و با کمترین امکانات می توانند ورزش کنند و تحرک بدنی داشته باشند در حالی که دختران به دلیل شئونات اسلامی این موقعیت را ندارند.

قاسمی در ادامه درباره کمبود اعتبار کانونهای ناهنجاریهای اسکلتی گفت: در حال حاضر مشکل ما کمبود اعتبار در این زمینه نیست بلکه این کانونها نیازمند قانون جامع و دستورالعمل اجرایی از سوی اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش هستند.