کانونهای ناهنجاریهای اسکلتی دانش آموزان تعطیل شد

حسین قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: عدم ابلاغ بخشنامه و دستور العمل از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر فعالیت این کانونها موجب تعطیلی آنها شد.
این مراکز از سال گذشته و با هدف رفع مشکلات اسکلتی و قامتی دانش آموزان در آموزش و پرورش شهر تهران راه اندازی شده بود که در مناطق 2، 5، 10،14و 19 فعالیت می کردند.
دانش آموزان با مراجعه به این مراکز مورد معاینه قرار می گرفتند و در صورت وجود ناهنجاری در آنها از طریق تجویز حرکات اصلاحی تحت درمان قرار می گرفتند که تمرینات آن در کانون زیر نظر مربیان و یا با برنامه ای که در اختیار دانش آموزان قرار می دهند در خانه انجام می شود.
قاسمی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: فعالیت این کانونها در ماموریتهای اصلی وزارتخانه قرار ندارد و ادامه فعالیتهای آنان به سازمانهای آموزش و پرورش تکلیف نشده است.
کارشناس مسئول توسعه تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران افزود: از سال گذشته تا کنون وزارت آموزش و پرورش برای ادامه فعالیتهای این کانونها هیچ حساسیتی نشان نداده است. در حالی که طی دو سال گذشته وزارتخانه استانها را برای فعالیت این کانونها تعقیب می کرد.
|سر به جلو، گردن کج، شانه افتاده و نامتقارن، کمر صاف، پشت کج، زانوی پرانتزی، کف پای صاف از جمله اصلی ترین ناهنجاریهای قامتی و اسکلتی است که میان دانش آموزان ایرانی شایع است
این موضوع در حالی اتفاق می افتد که بیش از 60 درصد دانش آموزان تهرانی ناهنجاری قامتی و اسکلتی دارند و ناهنجاریهای قامتی و اسکلتی در دختران به علت کمبود تحرکات بدنی از پسران بیشتر است و بیش از نیمی از این جامعه را تشکیل می دهند. سر به جلو، گردن کج، شانه افتاده و نامتقارن، کمر صاف، پشت کج، زانوی پرانتزی، کف پای صاف از جمله اصلی ترین ناهنجاریهای قامتی و اسکلتی است که میان دانش آموزان ایرانی شایع است.
کارشناسان امور آموزش معتقدند در برخی از مدارس به دلیل احاطه و اشراف ساختمانهای اطراف به حیاط آن موجب می شود که دانش آموزان حتی نتوانند در حیاط مدرسه خودشان هم تحرک لازم و کافی بدنی داشته باشند. از نظر آنها شهرنشینی و زندگی در آپارتمانهای کوچک نیز موجب کم تحرکی در میان دانش آموزان شده است. این در حالی است که پسران در هر مکانی و با کمترین امکانات می توانند ورزش کنند و تحرک بدنی داشته باشند در حالی که دختران به دلیل شئونات اسلامی این موقعیت را ندارند.
قاسمی در ادامه درباره کمبود اعتبار کانونهای ناهنجاریهای اسکلتی گفت: در حال حاضر مشکل ما کمبود اعتبار در این زمینه نیست بلکه این کانونها نیازمند قانون جامع و دستورالعمل اجرایی از سوی اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش هستند.
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