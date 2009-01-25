کارگاه تخصصی پزشکان لیگ برتر فوتبال برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این کارگاه تخصصی که برای نخستین بار درسطح پزشکان لیگ برترفوتبال و با همکاری کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال و باشگاه سایپا برگزارخواهد شد، حدود 40 تن از پزشکان و تیم های پزشکی تحت دوره های آموزشی ویژه کادر پزشکی ورزشی قرارخواهند گرفت.

این کارگاه آموزشی با هدف افزایش توانمندی ها و استاندارد سازی فعالیت های پزشکان شاغل در لیگ برترفوتبال برگزار می شود.

معاینات بدنی، اصول کلی آناتومی بدن، تست های حسی و اختصاصی ازجمله موضوعات مورد طرح دراین کارگاه آموزشی یک روزه خواهد بود.

مراسم افتتاحیه این کارگاه آموزشی ساعت 30/8 صبح روزچهارشنبه با حضورعلی کفاشیان و مهدی محمدنبی رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال، احمدهاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال، حمید سجادی مدیرعامل باشگاه سایپا در محل این باشگاه برگزارخواهد شد.