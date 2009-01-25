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۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۵۲

کارگاه تخصصی پزشکان لیگ برتر فوتبال برگزار می شود

کارگاه تخصصی پزشکان لیگ برتر فوتبال برگزار می شود

نخستین کارگاه تخصصی معاینات پزشکی در سطح فوتبال ویژه پزشکان شاغل در لیگ برتر به میزبانی باشگاه سایپا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کارگاه تخصصی که برای نخستین بار درسطح پزشکان لیگ برترفوتبال و با همکاری کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال و باشگاه سایپا برگزارخواهد شد، حدود 40 تن از پزشکان و تیم های پزشکی تحت دوره های آموزشی  ویژه کادر پزشکی ورزشی قرارخواهند گرفت.

این کارگاه آموزشی با هدف افزایش توانمندی ها و استاندارد سازی فعالیت های پزشکان شاغل در لیگ برترفوتبال برگزار می شود.

معاینات بدنی، اصول کلی آناتومی بدن، تست های حسی و اختصاصی ازجمله موضوعات مورد طرح دراین کارگاه آموزشی یک روزه خواهد بود. 

مراسم افتتاحیه این کارگاه آموزشی ساعت 30/8 صبح روزچهارشنبه با حضورعلی کفاشیان و مهدی محمدنبی رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال، احمدهاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال، حمید سجادی مدیرعامل باشگاه سایپا در محل این باشگاه برگزارخواهد شد.  

کد مطلب 822702

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