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۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۳۴

دولت به مجلس تقدیم کرد:

لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و الجزایر

رئیس جمهور لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین ایران و الجزایر را برای طی تشریفات قانونی، تقدیم مجلس کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با عنایت به ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر و لزوم اتخاذ تدابیر قانونی برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در هر یک از 2کشور، دکتر محمود احمدی نژاد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین ایران و الجزایر را برای طی تشریفات قانونی، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

توجه به اهمیت ایجاد تسهیلات و تمهیدات مربوط به منظور تضمین تداوم فعالیت‌های اقتصادی و نیز توسعه و ارتقای سطح مناسبات بین دو دولت ایران و الجزایر از دیگر اهداف این لایحه شمرده شده است.

لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین ایران و الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و 29 ماده است.

کد مطلب 822706

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