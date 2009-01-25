لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و الجزایر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با عنایت به ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر و لزوم اتخاذ تدابیر قانونی برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در هر یک از 2کشور، دکتر محمود احمدی نژاد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین ایران و الجزایر را برای طی تشریفات قانونی، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

توجه به اهمیت ایجاد تسهیلات و تمهیدات مربوط به منظور تضمین تداوم فعالیت‌های اقتصادی و نیز توسعه و ارتقای سطح مناسبات بین دو دولت ایران و الجزایر از دیگر اهداف این لایحه شمرده شده است.

لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین ایران و الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و 29 ماده است.