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۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۱۰

حیدری خبر داد:

خرید هزار و 300 تن برنج پرمحصول از کشاورزان مازندرانی

خرید هزار و 300 تن برنج پرمحصول از کشاورزان مازندرانی

ساری - خبرگزاری مهر : مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور با اشاره به استقبال خوب کشاورزان مازندرانی از طرح خرید تضمینی برنج پرمحصول گفت: بیش از یک هزار و 300 تن برنج پر محصول در یک ماه گذشته از کشاورزان استان خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حیدری بعد از ظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات تعاونیهای خرید برنج در استان افزود: مراکز خرید شرکت غله و خدمات بازرگانی استان در شهرهای بابل و نکا اقدام به خرید برنج پرمحصول از کشاورزان مازندرانی کردند.

وی گفت: در سایر شهرهای استان مازندران که مراکز خرید برنج ندارد، مباشرین شرکت غله وخدمات بازرگانی استان اقدام به خرید برنج پرمحصول می کنند.

وی با اشاره به اینکه خرید پرنج پرمحصول باعث تثبیت قیمت این نوع برنج گردیده است، گفت : این فعالیتها بر قیمت سایر برنج های محلی نظیر طارم تاثیر گذاشته و از ضرر و زیان کشاورزان مازندرانی جلوگیری کرده که این عمل در راستای اهداف دولت صورت گرفته است.

حیدری بیان داشت: خرید برنج پر محصول در مراکز خرید استان از یک تن در روز شروع شده و به بیش از 100 تن در روز رسیده است.

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور افزود : بهای برنج پرمحصول از طریق سامانه جام بانک ملت به کشاورزان استان مازندران پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه مهلت خرید برنج پر محصول تا پایان دی ماه امسال بود، گفت: به دلیل استقبال خوب کشاورزان مازندرانی این مهلت تا هر زمانی که برنجی برای تحویل وجود داشته باشد تمدید شده و شرکت غله و خدمات بازرگانی استان آماه خرید برنج پرمحصول است.

حیدری بیان داشت: سیلوی فلزی گندم با ظرفیت ده هزار تن در شهرستان نکا که توسط بخش خصوصی ساخته شده با حضور مسئولان کشوری و استانی در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 822715

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