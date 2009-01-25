دستگاه رادیولوژی در مرکز سرطان شناسی خوانساری اراک نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله احمد محسنی گرکانی عصر امروز در دیدار هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان مرکزی در اراک افزود: وزارت بهداشت و دکتر لنکرانی قول داده است با ورود و نصب دستگاه رادیولوژی اقدامات بعدی را برای فعال کردن بخشهای مختلف این بیمارستان به عمل آورد.

امام جمعه شهر اراک با اشاره به اینکه از هر اقدام خیرخواهانه در زمینه بیماران سرطانی و امور خیریه حمایت می کند، اضافه کرد: راه اندازی بخشهای مختلف بیمارستان مذکور منوط به ورود دستگاه رادیولوژی است که می تواند نه تنها از بیماران استان بلکه به استانهای همجوار خدمات رسانی کند.

وی با اشاره به اینکه اکنون بیماران سرطانی و خانواده هایشان رنج زیادی به واسطه مراجعت به بیمارستانهای تهران متحمل می شوند، خاطر نشان کرد: این بیماران هزینه های هنگفتی را متحمل می شوند که می توان از این امر جلوگیری کرد.

گرکانی تصریح کرد: مشکل ورود دستگاه رادیولوژی که به مسئله تحریم برخورده بود حل شده و وارد استان می شود.

در این دیدار احمد قربانی مدیر انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان، راه اندازی مرکز مشاوره برای جلوگیری از هزینه کردهای غیر ضروری خانواده های بیماران، اجرای طرح غربالگری سرطان برای زنان بالای 40 سال و مردان بالای 50 سال و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و تبلیغی برای کاهش مخاطرات سرطان را از برنامه های این انجمن خواند و از نماینده ولی فقیه خواستار حمایت شد.