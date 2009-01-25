  1. استانها
  2. مرکزی
۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۴۹

دستگاه رادیولوژی در مرکز سرطان شناسی خوانساری اراک نصب می شود

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: با نصب دستگاه رادیولوژی در مرکز سرطان شناسی آیت الله خوانساری اراک وضعیت درمانی استان به سمت تکمیل شدن پیش می رود.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله احمد محسنی گرکانی عصر امروز در دیدار هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان مرکزی در اراک افزود: وزارت بهداشت و دکتر لنکرانی قول داده است با ورود و نصب دستگاه رادیولوژی اقدامات بعدی را برای فعال کردن بخشهای مختلف این بیمارستان به عمل آورد.

امام جمعه شهر اراک با اشاره به اینکه از هر اقدام خیرخواهانه در زمینه بیماران سرطانی و امور خیریه حمایت می کند، اضافه کرد: راه اندازی بخشهای مختلف بیمارستان مذکور منوط به ورود دستگاه رادیولوژی است که می تواند نه تنها از بیماران استان بلکه به استانهای همجوار خدمات رسانی کند.

وی با اشاره به اینکه اکنون بیماران سرطانی و خانواده هایشان رنج زیادی به واسطه مراجعت به بیمارستانهای تهران متحمل می شوند، خاطر نشان کرد: این بیماران هزینه های هنگفتی را متحمل می شوند که می توان از این امر جلوگیری کرد.

گرکانی تصریح کرد: مشکل ورود دستگاه رادیولوژی که به مسئله تحریم برخورده بود حل شده و وارد استان می شود.

در این دیدار احمد قربانی مدیر انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان، راه اندازی مرکز مشاوره برای جلوگیری از هزینه کردهای غیر ضروری خانواده های بیماران، اجرای طرح غربالگری سرطان برای زنان بالای 40 سال و مردان بالای 50 سال و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و تبلیغی برای کاهش مخاطرات سرطان را از برنامه های این انجمن خواند و از نماینده ولی فقیه خواستار حمایت شد.

کد مطلب 822722

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها