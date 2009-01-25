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۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۴۵

گزارش تمرین تیم ملی در بانکوک/

تمرین 90 دقیقه ای در ورزشگاه بانکوک / تیم ملی زیر ذره بین تایلندی ها

تمرین 90 دقیقه ای در ورزشگاه بانکوک / تیم ملی زیر ذره بین تایلندی ها

نخستین تمرین آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان در تایلند عصر امروز و در میان استقبال تماشاگران ایرانی و خبرنگاران تایلندی در شهر بانکوک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان پس از ورود به تایلند، نخستین تمرین خود را ساعت 18:30 دقیقه عصر امروز به وقت محلی در ورزشگاه بانکوک برگزار کرد که بیش از 100 هواداران ایرانی به تشویق کادر فنی و بازیکنان ملی پوش پرداختند.

در این تمرین بازیکنان ابتدا بدنهای خود را گرم کردند و سپس به انجام بازی آقا وسط و مرور برنامه های تاکتیکی پرداختند و در نهایت با برگزاری بازی درون تیمی، به تمرین 90 دقیقه ای خود پایان دادند. هدایت بیشتر برنامه های اجرایی این تمرین با روته مولر و افاضلی بود و علی دایی عملکرد ملی پوشان را زیر نظر گرفته بود.

بیش از 20 خبرنگار، عکاس و دوربین تلویزیون تایلند برای تهیه گزارش و خبر در تمرین ملی پوشان کشورمان حاضر شده بودند، ضمن اینکه مربیان تیم تایلند هم با حضور در سکوهای ورزشگاه عملکرد ایرانی های را به دقت زیر نظر گرفته بودند.

بیشتر خبرنگاران تایلندی در پایان این تمرین پیش علی دایی سرمربی تیم ملی کشورمان رفتند و با وی گفتگو کردند تا از وضعیت تیم ملی ایران اطلاع پیدا کنند.

تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از دیدار با تایلند ساعت 18:30 دقیقه فردا در همین زمین و عصر روز سه شنبه در زمین اصلی ورزشگاه "راجامانگالا" تمرینات آماده سازی خود را برگزار می کنند.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و تایلند در مرحله گروهی رقابت های جام ملتهای 2001 آسیا، روز چهارشنبه در ورزشگاه "راجامانگالا" و به قضاوت "والنتین کوالنکو" ازبکستانی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 822728

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