نانواییها آرد نامناسب را تحویل نگیرند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، فرماندار شهرستان رشت عصر یکشنبه در بازید از برخی از نانواییهای شهررشت اظهارداشت: آردی که سوبسیدش را دولت می دهد مردم باید نان مرغوب از نانواییها تحویل بگیرند.

وی متذکر شد: در حال حاضر اکثر نانواییها آرد 75 ریالی تحویل می گیرند و معدود نانواییها با آرد 450 ریالی در رشت پخت می کنند.

فرماندار رشت با اعلام اینکه افزایش کیفیت نان مستلزم نظارت بیشتر است، افزود: حوزه نان بسیار گسترده است از این رو مردم همکاری و تعامل بیشتری با مسئولان داشته باشند.

پراوزان با اشاره به اینکه قیمت نان از20 دی ماه در استان افزایش یافته است بر ضرورت بهبود و توجه بیشتر کیفیت نان دراین شهرستان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: واحدهای نانوایی این شهرستان موظف به رعایت بهداشت پخت نان، محیط نانوایی و افزایش کیفیت نان و برخورد درست با شهروندان هستند.

رئیس شورای آرد و نان شهرستان رشت خاطرنشان کرد: هر واحد نانوایی که موارد بهداشتی و نکات بهداشتی و ضروری را پخت نان رعایت نکند بر اساس قانون با مدیر آن برخورد خواهد شد.

پراوزان مهمترین هدف از پخت نان را رضایت مصرف‌کننده و کاهش ضایعات نان عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به نیاز بالای شهروندان به نان و پرداخت یارانه زیاد دولت در این بخش نان باید به بهترین شکل پخت و به مصرف جامعه برسد.

بیش از 400واحد نانوایی در رشت فعالیت دارند.