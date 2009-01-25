به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فجرآفرینان ساعت 16 سهشنبه هشتم بهمنماه با 384 اثر نقاشی، تصویرسازی و پوستر در موسسه صبا برپا میشود و در آن 201 تابلو نقاشی، 87 اثر تصویرسازی و 105 پوستر در معرض دید عموم قرار میگیرد.
همچنین در بخش جنبی جشنواره کارگاه آموزشی با موضوع طراحی گرافیک و نقاشی با همکاری دانشکده هنر دانشگاه شاهد برپا میشود. انقلاب اسلامی و نقش رهبری دینی، نقش مبارزه جهاد و استقامت در شکلگیری انقلاب، بازجویی و مامورین شکنجهگاهها، فضای حاکم بر زندانهای پهلوی و... از موضوعهای مسابقه جشنواره تجسمی فجرآفرینان است.
نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فجرآفرینان به همت معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید در سیامین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار میشود.
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