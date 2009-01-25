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۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۴۵

نمایشگاه "فجرآفرینان" هشتم بهمن در صبا افتتاح می‌شود

نمایشگاه "فجرآفرینان" هشتم بهمن در صبا افتتاح می‌شود

نخستین جشنواره‌ هنرهای تجسمی فجر‌آفرینان با 384 اثر از هشتم بهمن‌ماه در موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار نخستین جشنواره‌ هنرهای تجسمی فجر‌آفرینان ساعت 16 سه‌شنبه هشتم بهمن‌ماه با 384 اثر نقاشی، تصویرسازی و پوستر در موسسه صبا برپا می‌شود و در آن 201 تابلو نقاشی، 87 اثر تصویر‌سازی و 105 پوستر در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

همچنین در بخش جنبی جشنواره کارگاه آموزشی با موضوع طراحی گرافیک و نقاشی با همکاری دانشکده هنر دانشگاه شاهد برپا می‌شود. انقلاب اسلامی و نقش رهبری دینی، نقش مبارزه جهاد و استقامت در شکل‌گیری انقلاب، بازجویی و مامورین شکنجه‌گاهها، فضای حاکم بر زندان‌های پهلوی و... از موضوع‌های مسابقه جشنواره تجسمی فجرآفرینان است.

نخستین جشنواره‌ هنرهای تجسمی فجر‌آفرینان به همت معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید در سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

کد مطلب 822748

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