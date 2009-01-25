دلایل اختلال در سیستم ارسال پیامک برنامه 90 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید صدوقی با اشاره به این موضوع گفت: پیرو گزارش چهارشنبه‌ شب کمیته بررسی مشکل پیامک برنامه 90 که ناپایداری لینک بین گیت‌وی همراه‌اول و سرور شرکت پیمانکار، دلیل بروز مشکل اعلام شد؛ کمیته، بررسی‌هایش را تا ‎ پایان روز شنبه ادامه داد و علت ناپایداری لینک را نیز مشخص کرد.

مدیرعامل همراه‌‌ اول افزود: در مدت پایداری لینک مذکور، مشترکین همراه ‌اول مجموعاً 188 هزار پیامک ارسال کرده‌اند که 159 هزار پیامک، با موفقیت به سرور پیمانکار ارسال شده است.

صدوقی در مورد علت ناپایداری لینک گفت: موضوع اصلی بررسی‌های کمیته در روزهای اخیر، همین بوده و تست‌های مختلفی انجام شده است. در اجزای مختلف شبکه پیامک همراه‌اول، تمامی تست‌های O&‎M به طور کامل انجام شده و نکات امنیتی، دقیقاً رعایت شده است ولی متأسفانه ارتباط لینک بین گیت ‌وی و ‎ پیمانکاران CP، با مودم پیاده‌سازی شده است که ایمنی و امنیت لازم را ندارد و موضوع به هر سه پیمانکار CP ابلاغ شد تا از امروز روتر را جایگزین مودم نمایند.

مدیرعامل همراه‌ اول در پایان اطمینان داد: با نصب روتر به جای مودم، آدرس و IP کاملاً قابل کنترل شده و امکان کنترل دقیق ترافیک لینک ارتباطی، فراهم می‌شود. با اجرای این تدابیر امنیتی، قطعاً ما شاهد این موارد نخواهیم بود.