به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن امراللهی با بیان این مطلب با اشاره به اینکه پیکره کیوسکهای قدیمی متناسب با نمای شهر تهران و پیاده روهای به سازی شده پایتخت نیست اظهار داشت : کیوسکهای جدید از جنس پلکسی و به صورت شیشهای است که ضمن زیبایی و نورگیر بودن از ضریب امنیتی بالایی نیز برخوردار است .
وی افزود : این کیوسکها دارای طبقات شیشهای بر روی بدنه خارجی است و نشریات روی آن قرار داده میشود که این مساله از چیده شدن نشریات بر روی زمین و محل تردد عابران جلوگیری میکند همچنین به وسیله کرکره بسته شده و قفل خواهند شد.
به گفته مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل این کیوسکهای شیشهای در برابر ضربه و حرارت نیز مقاوم است.
امراللهی با بیان اینکه 1200 کیوسک مطبوعاتی درکل شهر تهران وجود دارد اظهار داشت: کیوسکهای جدید ابتدا در خیابانهای اصلی نصب خواهد شد و هم اکنون 15 کیوسک به صورت آزمایشی در خیابانهای انقلاب ، 15 خرداد ، حافظ ، طالقانی و خیام در حال نصب است.
وی با اشاره به اینکه این کیوسکها به صورت رایگان در اختیار کیوسک داران قرار خواهد گرفت به تجمع روز گذشته تعدادی از صاحبان کیوسکها در پارک شهر، مقابل شهرداری تهران اشاره کرد و بیان داشت : تعدادی از کیوسکداران مطبوعات در مورد این طرح توجیه کافی نشده بوده و به دلیل دریافت اطلاعات غلط از برخی مخالفان که با تعویض کیوسکها منافعشان به خطر میافتد ، این تجمع را تشکیل دادند.
مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران تاکید کرد : طبق مصوبه شورای شهرداران این کیوسکهای جدید به مرور در تمام شهر تهران نصب شده و کیوسکهای قدیمی جمع آوری خواهند شد.
وی بیان داشت : با انجام اطلاع رسانی وتوجیه بیشتر برای صاحبان کیوسک ها ، کار را ادامه خواهیم داد البته برخی موضوعات مطرح شده از سوی این افراد قابل حل است که در جهت حل آنها نیز تلاش خواهیم شد.
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