سياست درهفته اي كه گذشت(2)

هفته اي كه گذشت آخرين هفته فعاليت دوره ششم مجلس شوراي اسلامي بود . نخستين روز كاري مجلس در اين هفته با اولتيماتوم

علي شكوري راد نايب رييس مجلس همراه بود .



وي با اشاره به پايان وقت قانوني شوراي نگهبان براي بررسي لايحه برنامه چهارم توسعه گفته بود: اگر شوراي نگهبان تا پايان وقت امروز برنامه چهارم را به مجلس بازنگرداند فردا مجلس مي تواند آنرا به دستگاههاي اجرايي ابلاغ كند .



بعدا مشخص شد هنگامي كه شكوري راد درحال ايراد نطق خود بود اين لايحه از سوي شوراي نگهبان پس فرستاده شده بود ، بطوري كه وي در پايان همان جلسه از نمايندگان دعوت كرد تا براي بررسي ايرادات شوراي نگهبان بر اين لايحه درجلسه بعدازظهر روز چهارم خرداد حضور يابند . لايحه كه در همان روز گفته شده بود، عدم ارجاع آن به شوراي نگهبان نقيصه اي را به آن وارد نمي كند .



درهمان جلسه با اصرار نمايندگان به نظرخود طرح جرايم سياسي اعاده شده از شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد . طرح منع شكنجه و جرايم سياسي و لايحه‌ مبارزه با جرم پولشويي نيز به مجمع تشخيص ارجاع شد . نامه 155 تن از نمايندگان مجلس درخصوص رسيدگي به تخلفات دانشجويان در كميته‌هاي انضباطي نيز در جلسه سوم خرداد قرائت شد .



مهدي كروبي رييس مجلس شوراي اسلامي در صبح روز چهارم خرداد در كنفرانسي خبري با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي كاميابي و ناكامي هاي مجلس ششم را تشريح كرد .



وي در اين جلسه گفت مجلس ششم همانطور كه در مسائل سياسي مصوبه داشت ، در مسائل اقتصادي نيز كارنامه مثبتي داشت .

كروبي از طرح تجميع عوارض ، جلب سرمايه گذاري خارجي ، طرحهاي اشتغالزا ، اصلاح قانون مالياتها ، طرح نظام صنفي و تصويب قانون برنامه چهارم از مهمترين مصوبات اقتصادي مجلس ششم نام برد.



درجلسه علني عصر آن روز كه براي بررسي ايراداتي كه شوراي نگهبان بر لايحه برنامه چهارم توسعه گرفته شده بود تشكيل شد با اصرار نمايندگان مجلس بر مصوبات قبلي خود در خصوص ايرادات شوراي نگهبان به برخي از مواد لايحه برنامه چهارم، اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد .



تعدادي از نمايندگان مجلس در اين جلسه درغالب تذكرات آيين نامه اي با ارجاع لايحه برنامه چهارم توسعه به مجمع تشخيص مصلحت نظام مخالفت كردند .

در آخرين جلسه علني مجلس ششم هيچ طرح و لايحه اي بررسي نشد و دستور كار آخرين جلسه علني مجلس تنها قرائت گزارشهاي تحقيق و تفحص بود ضمن اينكه 7 ناطق پيش از دستور جلسه علني امروز مجلس از اعتماد موكلان خود به آنان قدرداني كردند.

همچنين رييس مجلس شوراي اسلامي در نطق آخرين جلسه رياستش بر مجلس ششم با اشاره به موفقيت هاي مجلس در زمينه قانونگذاري و نظارت گفت: مجلس ششم در زمينه اقتصادي بيش از همه مورد بي مهري و كم لطفي قرار گرفت در حاليكه بيشترين و بهترين قوانين اقتصادي در مجلس ششم تصويب شده است. وي با تاكيد بر اينكه همه بايد پاسخگوي عملكرد خود باشند ، گفت: آنچه موجب دوم خرداد شد عكس العمل مردم بود كه باعث بسيج آنها و شركت در انتخابات شد.



و در نهايت پس از تقديم لوح تقدير به نمايندگان توسط مهدي كروبي رييس مجلس و ارائه خلاصه گزارش تحقيق و تفحص از حادثه سميرم، ماجراي رشوه شركت استات اويل و وضعيت طرفهاي ايراني مربوطه و قرائت نامه اي با 226 امضا در تشكر وقدرداني نمايندگان مجلس از هيات رئيسه، ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي به كار خود پايان داد .



وزارت دفاع در ادامه پيشرفت در بخش توانمندي ها نمايشگاهي را برپا كرد كه مورد بازديد دريابان علي شمخاني قرار گرفت وي در اين بازديد با اشاره به اينكه آمريكا روزي كه به عراق حمله كرد شكست خورد، خاطرنشان كرد: آمريكا در حقيقت استراتژيكي خاصي در خاورميانه داشت كه آن را با افغانستان و عراق آغاز كرد و به دنبال تغيير ساختارهاي منطقه اي بود. دريابان شمخاني تصريح كرد : آمريكا به نقطه اي رسيده كه احساس مي كند عراق آخرين كشوري است كه در آن حضور پيدا كرده و اين الگو قابل توسعه نمي باشد و اداره عراق هم معضلي است كه به تنهايي توسط آمريكا قابل حل نيست.



كميسيون لوايح دولت خبر از تشكيل نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي را داد، اين لايحه كه توسط معاونت حقوقي رئيس جمهوري براي بررسي در كميسيون پيشنهاد شده ، ارائه مكانيسم خاص جهت نظارت بر حسن اجراي حقوق شهروندي و رفع مشكلاتي چون عدم وجود قانون واحد حاوي حقوق بنيادي شهروندان ايراني و مشكلات عملي استفاده از اسناد حقوقي موجود، از جمله دلايل توجيهي اين لايحه عنوان شده است.



خبرگزاري مهربه دنبال تشكيل مجلس هفتم اولويت هاي كاري كارگروههاي اين مجلس را بصورت مصداقي جويا شد: مصباحي مقدم رئيس كارگروه مبارزه با بيكاري با اشاره به تشكيل جلسات متعدد جهت بررسي موضوع بيكاري و راهكارهاي مبارزه با اين مسئله گفت: مروري بر راهكارهاي مبارزه با فقر وبيكاري و تورم انجام شده و فهرست شده است. سعيد ابوطالب سخنگوي كارگروه مسائل اجتماعي با اشاره به جلسات متعدد كارگروههاي مختلف مجلس هفتم درباره موضوعات مختلف گفت: برخي كارگروهها براساس تحقيقات خود به تدوين طرح رسيده اند اما بعضي كارگروهها بدليل پيچيدگي موضوعات تحقيقاتشان به تدوين طرح منجر نشد.سعيد انصاري منتخب مجلس هفتم با اشاره به طرحها و اولويتهاي كاري حوزه انتخابيه آبادان و خرمشهر از تشكيل فراكسيون نمايندگان شهرهاي بندري در مجلس هفتم خبر داد.





همچنين وزير امور خارجه كشورمان با وزير خارجه اسپانيا، در مادريد ابعاد مختلف مناسبات دوجانبه و مسايل منطقه بويژه اوضاع عراق ، فلسطين اشغالي و افغانستان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. وزراي خارجه دو كشور در پايان مذاكرات خود درمادريد در كنفرانسي خبري ديدگاههاي دو كشور در خصوص روابط دو جانبه ، مسائل هسته اي ايران ، تحولات منطقه اي و بين المللي بويژه تحولات عراق و سرزمينهاي اشغالي را بيان كردند. وزير امور خارجه كشورمان با همتاي هند ي خود ضمن تبريك انتصاب وي به عنوان وزير امور خارجه هند بر گسترش روابط دو جانبه در تمامي زمينه ها تاكيد كرد.



سيد محمد خاتمي در ديدار با اعضاي وزارت اطلاعات تاكيد كرد: دستاوردهاي وزارت اطلاعات در عرصه اطلاعات و امنيت كشور در طول سال هاي گذشته موجب افتخار دولت و مردم بوده است . رئيس جمهور با تحليل اوضاع امروز جهان و چگونگي برخورد با تهديدات اظهار داشت: عملكرد وزارت اطلاعات در چند سال گذشته موجب تامين منافع و رفع مخاطرات بسياري شده است.



همچنين در اين هفته شايعاتي مبني بر حراج كردن دختران و پسران ايراني در كشورهاي عربي مطرح شد كه سفارت جمهوري اسلامي ايران در ابوظبي درخصوص خبر منتشر شده برخي رسانه ها مبني بر برگزاري بورس دختران و پسران در فجيره، اينگونه اخبار را بي پايه و اساس قلمداد كرد و تصريح نمود تاكنون هيچ قرائن و مستنداتي در اين خصوص به سفارت جمهوري اسلامي ايران در امارات نرسيده است.



بر اين اساس در ادامه پيگيري پرونده امام موسي صدر روزنامه المستقبل چاپ لبنان اعلام كرد قذافي پيشنهاد جديدي را به ايران ارائه كرده است كه جسد امام موسي صدر و همراهانش تحويل شود و در قبال آن پرونده براي هميشه بسته شود محسن كماليان در اين خصوص گفت: اين ادعاها كاملا بي ارزش است و قذافي مي خواهد با ارائه پيشنهادات متنوع پرونده امام موسي صدر را از مسير طبيعي خود خارج كند . رييس موسسه مطالعاتي امام موسي صدر در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر افزود : قذافي با مطرح كردن اين پيشنهادات در محافل غيرعلني به دنبال سنجش واكنش دولتهاي ايران و لبنان و جهان شيعه است اما همانطور كه رييس جمهور در سخنراني خود در همايش امام موسي صدر اظهار داشت ، امام موسي صدر زنده است و همه ما درانتظار بازگشت ايشان هستيم. سيدمحمدعلي ابطحي ،‌ معاون پارلماني رييس جمهور و مسئول پيگيري پرونده امام موسي صدر گفت: گزارشهايي كه در خصوص بسته شدن پرونده امام موسي صدر و پيشنهاد قذافي به ايران منتشر شده است ، ‌مستند و قابل اعتنا نيست.



چهلمين روز شهادت خيلل نعيمي دبير اول سفارت جمهوري اسلامي ايران در بغداد با حضور مقامات وزارت امور خارجه و مسئولان نهادهاي دولتي و مردم فداكار در مسجد موسي بن الرضا (ع) تهران برگزار شد.



مقام معظم رهبري بدنبال هتك حرمت اشغالگران به عتبات عاليات در پيامي با محكوميت شديد هتك حرمت اعتاب مقدسه عراق ، روز جمعه را در سراسر كشور روز عزاي ملي اعلام كردند. سيد كمال خرازي وزير امور خارجه در اعلام موضع اين وزارت خانه در خصوص هتك حرمت عتبات عاليات گفت : موضع گيري وزارت امور خارجه در قبال هتك حرمت عتبات عاليات بارهااعلام شده است و حتي در اين زمينه ما به آمريكا هشدار داده ايم ولي واقعيت اين است كه عراق يك كشور تحت اشغال است . حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه نيز گفت : هتك حرمت مرقد مطهر حضرت علي (ع) از سوي نيروهاي آمريكايي يك اقدام وحشيانه است و اين نشان مي دهد كه نيروهاي آمريكايي از حالت طبيعي خارج شده اند. قربانعلي دري نجف آبادي رييس ديوان عدالت اداري هم در اين راستا اعلام كرد: اقدامات آمريكا در هتك حرمت عتبات عاليات قلوب همه مسلمانان و شيعيان و ملتهاي منطقه را جريحه دار كرده است و موجبا ناراحتي مسمانان جهان و آزادي خواهان عالم را فراهم آورده است. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي هم با صدور بيانيه اي حملات وحشيانه نيروهاي اشغالگر آمريكايي به حرم امن مولي الموحدين اميرالمومنين (ع) در نجف اشرف، را بشدت محكوم و اين حادثه دردناك را به محضر امام زمان (عج) ، مقام معظم رهبري، مراجع تقليد و حوزه هاي علميه نجف و كربلاي معلي تسليت گفت.

با نزديك شدن به سالگرد عروج ملكوتي امام راحل رييس جمهور در جمع اعضاي ستاد مركزي بزرگداشت پانزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) با اشاره به وجوه مختلف شخصيت بنيانگذار جمهوري اسلامي ابراز داشت: بارزترين وجه شخصيت امام، خصوصيت اصلاح گري و احياگري آن بزرگوار است.