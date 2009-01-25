براون اولین مهمان اوباما/ تلاش لندن برای نزدیکی به واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، منابعی از دولت انگلیس گفتند: گوردون براون نخست وزیر این کشور اواخر فوریه به واشنگتن سفر خواهد کرد.

این درحالی است که اولین دیدار رسمی باراک اوباما از اروپا نیز ماه آوریل و برای شرکت در نشست گروه بیست در لندن خواهد بود.

اوباما و براون برای اولین بار پس از مراسم تحلیف روز جمعه پانزده دقیقه تلفنی صحبت کردند.

روزنامه میرر انگلیس از تلاش گسترده براون برای ایجاد روابط نزدیک با رئیس جمهور جدید خبر داد.

انگلیس و آمریکا دو متحد استراتژیک دیرینه محسوب می شوند و همواره سیاست های مشترکی در خصوص مسائل مختلف جهانی اتخاذ کرده اند.