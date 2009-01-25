جلسه رسیدگی به ماجرای دیدار دختران و پسران استقلال برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که عصر امروز و به منظور مشخص شدن مقصران برگزاری دیدار تیم های فوتبال دختران و پسران باشگاه استقلال برگزار شد، امیررضا واعظ آشتیانی مدیرعامل، علیرضا منصوریان مدیر آکادمی، محمد خرمگاه مدیر فنی تیم های پایه، مصطفی اردستانی سرمربی تیم نواجوانان پسر استقلال، مالک معاون فرهنگی ، انتظار المهدی معاون حقوقی استقلال و سعیده نادرپور سرمربی تیم بانوان استقلال حضور داشتند.
در پایان این نشست که نزدیک به دو ساعت به طول انجامید هیچیک از حاضران حاضر به پاسخگویی به خبرنگاران نشدند و اظهار نظر نهایی در مورد این نشست را به واعظی آشتیانی مدیرعامل باشگاه واگذار کردند.
قرار است نتیجه این نشست از طرف مدیرعامل یا روابط عمومی باشگاه استقلال اعلام شود.
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