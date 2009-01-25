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۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۸:۲۳

عصر امروز با حضور آشتیانی ؛

جلسه رسیدگی به ماجرای دیدار دختران و پسران استقلال برگزار شد

جلسه رسیدگی به ماجرای دیدار دختران و پسران استقلال برگزار شد

جلسه رسیدگی به دلایل برگزاری دیدار تیم فوتبال نوجوان پسر باشگاه استقلال با تیم فوتبال بانوان بزرگسال این باشگاه عصر امروز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که عصر امروز و به منظور مشخص شدن مقصران برگزاری دیدار تیم های فوتبال دختران و پسران باشگاه استقلال برگزار شد، امیررضا واعظ آشتیانی مدیرعامل، علیرضا منصوریان مدیر آکادمی، محمد خرمگاه مدیر فنی تیم های پایه، مصطفی اردستانی سرمربی تیم نواجوانان پسر استقلال، مالک معاون فرهنگی ، انتظار المهدی معاون حقوقی استقلال و سعیده نادرپور سرمربی تیم بانوان استقلال حضور داشتند.

در پایان این نشست که نزدیک به دو ساعت به طول انجامید هیچیک از حاضران حاضر به پاسخگویی به خبرنگاران نشدند و اظهار نظر نهایی در مورد این نشست را به واعظی آشتیانی مدیرعامل باشگاه واگذار کردند.

قرار است نتیجه این نشست از طرف مدیرعامل یا روابط عمومی باشگاه استقلال اعلام شود.

کد مطلب 822777

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