پیگیری وزارت خارجه برای برقراری کامل حقابه ایران از هیرمند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به قطع جریان آب هیرمند در هفت ماه گذشته و بروز مشکلات عدیده برای مردم منطقه سیستان، وزارت امور خارجه چه پیگیری هایی دراین زمینه داشته و نتایج آن چه می باشد، اظهار داشت: از زمان قطع جریان آب هیرمند در تیرماه سالجاری، وزارت امور خارجه پیگیری های لازم و رایزنی در این زمینه را با طرف افغانی در سطوح مختلف جهت الزام دولت افغانستان به اجرای معاهده هیرمند به عمل آورده است.

بر همین اساس دهمین اجلاس کمیساران آب هیرمند با پیگیری های مداوم وزارت امورخارجه در روزهای 24 و 25 دی ماه سال جاری در کابل برگزار شد و هیئت ایرانی در این اجلاس، اعتراض شدیدی به قطع جریان آب هیرمند نموده و خواستار تمکین دولت افغانستان به تعهدات خود بر اساس معاهده 1351 هیرمند شد.

سخنگوی وزارت امورخارجه افزود: آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که جریان آب هیرمند این هفته در منطقه سیستان اگر چه به مقدار کم برقرار شده است ولی موضوع کماکان در دستور کار وزارت امورخارجه قرار دارد تا حقابه کشورمان به طور کامل تامین و جریان آب هیرمند استمرار داشته باشد.