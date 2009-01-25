مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تعمیق و ارتقای مناسبات دو کشور آمادگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار بروجردی با اشاره به سطح مناسبات اقتصادی- صنعتی فی مابین گفت: پیشرفت های اقتصادی، صنعتی، علمی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های وسیعی برای رشد همکاری های دو کشور ایجاد کرده که می توان در راستای منافع مشترک از آنها بهره برد.

وی جایگاه و نقش منطقه آمریکای لاتین را در سیاست خارجی کشورمان بسیار با اهمیت دانست و افزود: امکانات و عرصه های فراوانی برای توسعه همکاری های سیاسی - پارلمانی و اقتصادی میان ایران و کشورهای این منطقه وجود دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین نقش و جایگاه مجالس و همکاری های پارلمانی را در گسترش همه جانبه روابط دوجانبه با اهمیت برشمرد و بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تعمیق و ارتقای مناسبات دو کشور تاکید کرد.

ماکسیمیانواگویگرن رئیس هیئت پارلمانی شیلی نیز در این دیدار توسعه و گسترش همکاری های اقتصادی، صنعتی و پارلمانی با ایران را برای کشورش بسیار مهم دانست و افزود: زمینه های فراوانی برای توسعه همکاریهای دو کشور بویژه در بخش کشاورزی و صنعتی وجود دارد .

وی آمادگی کشورش برای توسعه همکاری ها بویژه در بخش جنگلداری و شیلات با ایران را مورد تاکید قرار داد.

عضو گروه دوستی پارلمانی شیلی - ایران همچنین تقویت همکاری میان مجالس دو کشور را در تقویت روابط فی مابین بسیار موثر دانست و افزود: تبادل هیئت های پارلمانی و افزایش شناخت دو کشور نسبت به امکانات و توانمندی های اقتصادی - صنعتی یکدیگر به ایجاد روابط مستحکم و پایدار فیمابین در بخش های گوناگون منجر خواهد شد.