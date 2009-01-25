ارتقای بخش قلب و سی سی یو بیمارستان توحید جم

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، دکتر محمد صادق ظریف عصر امروز با اعلام این خبر در جمع شماری از خبرنگاران افزود: بخش قلب و سی سی یو بیمارستان توحید جم در بازدید اخیر واحد نظارت و ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از این بیمارستان به درجه یک ارتقا یافت.

وی مهمترین دلیل ارتقای درجه این بخش بیمارستان را جذب پزشک متخصص قلب و عروق به صورت تمام وقت برای بیمارستان توحید جم برشمرد.

رئیس بیمارستان توحید جم گفت: بخش قلب و CCU این بیمارستان در حال حاضر با برخورداری از امکاناتی مانند چهار تخت CCU و دو تخت Post CCU و بخش تشخیصی اکوکاردیوگرافی و تست ورزش، ارائه دهنده خدمات درمانی به کارکنان صنعت نفت در مناطق جم و عسلویه و همچنین مردم ساکن در این مناطق است.

بیمارستان 64 تختخوابی توحید جم تنها بیمارستان بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر به شمار می رود.

علاوه بر این 19 مرکز درمانگاهی و اورژانسی تحت نظر بهداشت و درمان صنعت نفت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس فعالیت می کنند.

شهرستان جم در جنوب استان بوشهر واقع شده است.