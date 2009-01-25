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۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۹:۰۵

ارتقای بخش قلب و سی سی یو بیمارستان توحید جم

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس بیمارستان توحید جم از ارتقای بخش قلب و سی سی یو این بیمارستان از درجه دو به درجه یک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، دکتر محمد صادق ظریف عصر امروز با اعلام این خبر در جمع شماری از خبرنگاران افزود: بخش قلب و سی سی یو بیمارستان توحید جم در بازدید اخیر واحد نظارت و ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از این بیمارستان به درجه یک ارتقا یافت.

وی مهمترین دلیل ارتقای درجه این بخش بیمارستان را جذب پزشک متخصص قلب و عروق به صورت تمام وقت برای بیمارستان توحید جم برشمرد.

رئیس بیمارستان توحید جم گفت: بخش قلب و CCU این بیمارستان در حال حاضر با برخورداری از امکاناتی مانند چهار تخت CCU و دو تخت Post CCU و بخش تشخیصی اکوکاردیوگرافی و تست ورزش، ارائه دهنده خدمات درمانی به کارکنان صنعت نفت در مناطق جم و عسلویه و همچنین مردم ساکن در این مناطق است.

بیمارستان 64 تختخوابی توحید جم تنها بیمارستان بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر به شمار می رود.

علاوه بر این 19 مرکز درمانگاهی و اورژانسی تحت نظر بهداشت و درمان صنعت نفت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس فعالیت می کنند.

شهرستان جم در جنوب استان بوشهر واقع شده است.

کد مطلب 822796

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