به گزارش خبرنگار مهر، این سمینار ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه هفته جاری با سخنرانی مهندس علی آبادی، رئیس سازمان تربیت بدنی در محل هتل المپیک تهران افتتاح خواهد شد.

در این سمینار که با حضور معاونان و مسئولان سازمان تربیت بدنی برگزار خواهد شد، مدیران کل تربیت بدنی، معاونان و مدیران ستادی 30 استان کشور ضمن طرح مسائل و مشکلات استانی، در جریان برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی سازمان قرار خواهند گرفت و هماهنگی‌های لازم در خصوص برنامه‌های سازمان با مدیران کل تربیت بدنی استان‌ها بعمل خواهد آمد.

مهندس علی آبادی و مدیران کل تربیت بدنی استان‌ها پس ازاین مراسم از نمایشگاه تجهیزات و لوازم ورزشی در خیابان حجاب بازدید خواهند کرد و این نمایشگاه بطور رسمی آغاز بکار خواهد کرد.