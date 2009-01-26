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۷ بهمن ۱۳۸۷، ۸:۴۶

سمینار مدیران کل تربیت بدنی استان‌ها در تهران برگزار می شود

سمینار مدیران کل تربیت بدنی استان‌ها در تهران برگزار می شود

سمینار مدیران کل تربیت بدنی استان‌های سراسر کشور با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این سمینار ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه هفته جاری با سخنرانی مهندس علی آبادی، رئیس سازمان تربیت بدنی در محل هتل المپیک تهران افتتاح خواهد شد. 

در این سمینار که با حضور معاونان و مسئولان سازمان تربیت بدنی برگزار خواهد شد، مدیران کل تربیت بدنی، معاونان و مدیران ستادی 30 استان کشور ضمن طرح مسائل و مشکلات استانی، در جریان برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی سازمان قرار خواهند گرفت و هماهنگی‌های لازم در خصوص برنامه‌های سازمان با مدیران کل تربیت بدنی استان‌ها بعمل خواهد آمد.

مهندس علی آبادی و مدیران کل تربیت بدنی استان‌ها پس ازاین مراسم از نمایشگاه تجهیزات و لوازم ورزشی در خیابان حجاب بازدید خواهند کرد و این نمایشگاه بطور رسمی آغاز بکار خواهد کرد.

کد مطلب 822802

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