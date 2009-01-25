حملات آمریکا به مناطق مسکونی عامل تضعیف دولت افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"حامد کرزای" در بیانیه ای با محکوم کردن حمله نظامی آمریکا به شرق افغانستان، تنها نتیجه چنین اقداماتی را کشتار غیرنظامیان اعلام کرد.

کرزای این اقدامات هماهنگ نشده و غیرقابل توجیه را عامل تضعیف دولت خود دانست.

در حمله روز جمعه نظامیان آمریکایی به ولایت لقمان در شرق افغانستان، 16 شهروند از جمله دو زن و سه کودک کشته شدند.

این در حالی است که تظاهرات مردمی گسترده ای علیه آمریکا، شهرهای افغانستان را فراگرفت و مردم تعداد کشته ها را 21 نفر اعلام کرده اند.

کشتار غیرنظامیان در حملات نیروهای خارجی و به ویژه آمریکایی در افغانستان به تنشها میان نیروهای خارجی و ساکنان این کشور دامن زده و نفرت مردمی از اشغالگران را افزایش داده است.