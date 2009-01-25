شبکه BBC از اسرائیل جانبداری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "جان سنتامو" سراسقف یورک و دومین فرد کلیسای آنگلیکن در انگلیس درباره پخش نشدن خبر درخواست موسسات خیریه برای کمک به مردم غزه در شبکه بی بی سی گفت : بی بی سی طرفداری خود را از اسرائیل نشان داد و این درخواستها، درخواست حماس برای گرفتن سلاح نبود، بلکه درخواست موسسات خیریه برای کاهش درد مردمی غیرنظامی و رنج دیده بود.

شبکه های تلویزیونی بی بی سی، آی تی وی و همچنین اسکای انگلیس به سبب پخش نکردن درخواست برای کمک به مردم غزه به شدت مورد انتقاد گروههای حقوق بشر قرار گرفتند.

کمیته رسیدگی فوری به فجایع غزه که یک کمیته تشکیل شده از سازمانهای خیریه برای کاهش رنج مردم غزه است، درخواستی را تحت عنوان رنج مضاعف برای جمع آوری کمکها برای مردم این منطقه از رسانه های مختلف جهان منتشر کرد.

بی بی سی توجیه خود درپخش نکردن درخواست سازمانهای خیریه برای کمک به مردم غزه را طبیعی نبودن این فاجعه عنوان کرده و مدعی شده است : میان بلایای طبیعی و جنگ تفاوت زیادی وجود دارد و ما نمی خواهیم بی طرفی خود را درباره مسائل فلسطین از دست بدهیم.

موسسات خیریه این اقدام بی بی سی را غیرقابل قبول اعلام و اقدام خود در جمع اعانات برای مردم فلسطین را غیرسیاسی عنوان کردند.

گروههای حقوق بشری در اعتراض به این اقدام بی بی سی در مقابل محل این شبکه تلویزیونی در لندن تظاهرات کردند.

در تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و همچنین به سبب ماهها محاصره ظالمانه این منطقه، بیش از نود درصد فلسطینی های ساکن این باریکه از نیازهای اولیه زندگی و غذا و دارو محرومند.