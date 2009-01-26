استقبال صنایع گلستان از طرح خوداظهاری زیست محیطی ضعیف است

مهران جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تاکنون فقط 16 واحد بزرگ صنعتی مجاب شدند تا پایش خوداظهاری زیست محیطی را اعمال کنند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر هیچ یک از واحدهای صنعتی استان به سیستم روز فناوری دنیا مجهز نیستند و در صورت تجهیز، آزمایشگاه این اداره کل بصورت فعال می تواند میزان آلایندگی هوای این واحدها را بررسی و ارزیابی کند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل برخی نگرشهای غلط، صاحبان صنایع از اجرای طرح خوداظهاری زیست محیطی که نقش مهم و موثر در جلوگیری از آلودگی هوا دارد، استقبال نکردند.

به گفته جهانشاهی، در آینده نزدیک دفاتر تخصصی بررسی آلودگی آب و خاک، ارزیابی توسعه، دفاتر تنوع ژنتیکی انوران و گیاهان، دفاتر حیات وحش و آبزیان و غیره در استان تشکیل می شود.

معاون محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان بیان داشت: راه اندازی این دفاتر در جهت تحقق اهداف، تکالیف و برنامه های این سازمان و تحقق اهداف چشم انداز در این بخش تاثیرگذار است.

وی عنوان کرد: خوشبختانه گلستان در زمره استانهای آلوده از نظر آلاینده های هوا نیست، از اینرو مشمول اعتبارات بخش ستاد هوای پاک کشور نمی شود.