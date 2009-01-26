پنج روز تا جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر، "فرهنگ آشتی" در صفحه نخست می‌پردازد به کلید خوردن پروژه شورای طراحی راهبرد سینما و جوایز اتحادیه تهیه‌کنندگان. آغاز پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر، مقبول واقع نشدن مستند پیتر لوم و جشنواره تئاتر فجر در پایان راه در صفحه اطلاع‌رسانی، فیلم‌های ایرانی بخش بین‌الملل جشنواره فجر، برگزیدگان ساندنس و اخبار کوتاه در صفحه سینما و تلویزیون، نگاهی به نمایش "من خانه‌ای را می‌فروشم که در آن زندگی نمی‌کنم"، "آسمان روزهای برفی" و گزارش‌هایی از نشست مدیران آی‌تی‌آی و بخش‌های مختلف جشنواره تئاتر فجر در صفحه تئاتر و نگاهی به وقایع مهم موسیقی در سال 2008 در صفحه موسیقی آمده است.

"جام‌جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به پخش مجموعه "کلاه فرنگی" از امشب، "روز اردو" در شبکه تهران، غیبت فیلم‌های مطرح سینمای جهان، دی‌وی‌دی "فرزند صبح" در جشنواره فجر، روی خط جشنواره و اخبار کوتاه. مطلبی درباره رونمایی کلکسیون زمستانی نگارخانه هما با نمایش آثار برگزیده هنرمندان نوگرای ایران در صفحه تجسمی و اجرای سمفونی ایران با 30 خواننده، گپی با کتایون فیض مرندی و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌ های سیما در صفحه فرهنگ و هنر کار را تمام می‌کند.

"وطن امروز" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با امیرحسین فردی درباره سی سال ادبیات انقلاب، نگاهی به فیلم "‍پاپیتال" و اخبار کوتاه. فهرست فیلم‌های ایرانی بخش بین‌الملل جشنواره فجر، گپی با محمد نظری مجری برنامه "به خانه برمی‌گردیم"، تازه‌های موسسه رسانه‌های تصویری، شناسایی شبکه چاپ و توزیع بلیت جعلی جشنواره تئاتر فجر و نمایش فیلم "مادر" در حوزه هنری مرکز کرج در صفحه پایانی منعکس شده است.

"همشهری" در صفحه تجسمی می‌پردازد به تأثیر بحران مالی جهانی بر میزان فروش آثار هنری در سال 2008 و برنامه نگارخانه‌ها. سرنوشت نامعلوم اعتصاب بازیگران هالیوود و یادداشتی درباره همکاری با مستقل‌ها در صفحه سینما، گفتگو با مجید انتظامی در آستانه اجرای سمفونی انقلاب و یادداشت از وی در صفحه موسیقی و استقبال نکردن اهالی تئاتر از نشست‌های جشنواره فجر، معرفی فیلم‌های ایرانی بخش بین‌الملل جشنواره فجر، اجرای 357 برنامه به مناسبت سی‌امین سال انقلاب، برگزاری نشست‌های سینماشهر و علوم اجتماعی و اخباری کوتاه از مجیدی، ذوالفنون، تهرانی و ابراهیمی در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.

"خورشید" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به مطلبی در جستجوی حاتمی‌کیای 12 سال پیش، رقابت 25 فیلم برای سیمرغ بیست و هفتم، رشد چشمگیر نمایشنامه‌نویسان، نمایش مستندهای انقلاب اسلامی، گپی با هما روستا، خانه نمایش میزبان گروه انگلیسی، گفتگو با کارگردان نمایش "حلقه بازی"، روایت محمدعلی نجفی از سینمای اوایل انقلاب، برنامه "30 سال سی نما"، در شبکه خبر، رونمایی از 30 فیلم برگزیده ایرانی با حضور رئیس جمهوری و اخبار کوتاه. چند یادداشت و معرفی علی‌اکبر مرادی تنبورنواز به عنوان چهره روز در صفحه پایانی آمده است.

"ایران" در صفحه پایانی می‌پردازد به اجرای سمفونی ایران با 30 خواننده مطرح به مناسبت سی سالگی انقلاب، روزهای پرکار تئاتری‌های جهان در تهران، مرحوم قیصر امین‌پور شاعر برتر انقلاب، معرفی فیلم‌های ایرانی بخش بین‌الملل جشنواره فجر و اخبار کوتاه.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به مرور رویدادهای فرهنگ و هنر جهان، پیشنهاد نمایشگاه طرح نقاشی‌های کامبیز درم‌بخش، اخبار از جشنواره فیلم فجر، "درباره الی" و فیلم‌های غایب این جشنواره، گپی با هما روستا، معرفی برگزیدگان جشنواره ساندنس، تازه‌ها و اخبار کوتاه.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به اخباری از جشنواره فیلم فجر و حضور نسخه‌ای از "فرزند صبح" در این جشنواره، مقبول واقع نشدن مستند پیتر لوم در نظر رئیس جمهوری، هدیه تهرانی در انیمیشن "تهران 1500"، برنامه "تئاتر 27" میزبان جشنواره تئاتر فجر، "آهی سفید" در تئاتر شهر، چند یادداشت و اخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه ویژه جشنواره تئاتر فجر می‌پردازد به گفتگو با امیر دژاکام کارگردان نمایش "رویاهای خلیج فارس" و اخبار کوتاه. یک فیلم جدید بر اساس انیمیشن "تام و جری"، برگزیدگان جشنواره ساندنس، تصاویر سه بعدی پیشتاز عرصه صنعت سینما، نامعلوم ماندن سرنوشت سمفونی ایران، شش فیلم ایرانی در دانشگاه یو‌سی‌ال‌ای و اخبار کوتاه.

"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به اجرای نمایش انقلابی در فرهنگسراهای تهران، نشست خبری دومین جشنواره هنرهای آسمانی، ترنم سیمرغ انقلاب با همنوایی 30 خواننده، خرید فیلم کوتاه، راش و عکس با موضوع فلسطین، یاری هالیوود به صهیونیست‌ها، نسخه دی‌وی‌دی "فرزند صبح" در جشنواره فجر، گزارشی از ششمین روز جشنواره تئاتر فجر، غایبان جشنواره فیلم فجر و اخبار کوتاه.