اینتر صدر جدول را از یووه پس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر دیشب در چارچوب هفته بیستم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا با تک گل دقیقه 45 آدریانو مقابل مهمان خود به برتری رسید و به صدرنشینی یک روزه یوونتوس خاتمه داد. خوزه مورینیو دقایقی پیش از به ثمر رسیدن گل به دلیل مشاجره با داور از زمین اخراج شد.
مربی اینتر به "اسکای" گفت: تصمیمات داور علیه تیم ما بود. او تجربه نداشت و در هیچ صحنهای طرف تیم ما را نمی گرفت.
جدول رده بندی:
1- اینتر 46 امتیاز
2- یوونتوس 43 امتیاز
3- میلان 40 امتیاز
4- جنوآ 36 امتیاز
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18- کیه وو 16 امتیاز
19- تورینو 16 امتیاز
20- رجینا 13 امتیاز
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