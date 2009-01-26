طرح فوریتی مجلس برای الزام دولت به پیگیری محاکمه منافقین

حشمت الله فلاحت پیشه که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، اظهار داشت: به دنبال مطرح شدن خروج نام منافقین از لیست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا طرحی در مجلس آماده شده تا دولت ملزم به پیگیری محاکمه منافقین در محاکم بین المللی شود و احتمالا این طرح در جلسه روز سه شنبه یا چهارشنبه با قید یک یا دو فوریت مطرح خواهد شد.

نماینده مردم اسلام آباد غرب اظهار داشت: اروپایی ها در رابطه با منافقین بازی سیاسی آغاز کرده اند و به نظر ما باید یک بار اسناد جنایات منافقین تجمیع شود و توسط ایران به محافل بین المللی فرستاده شود.

وی تاکید کرد: بر اساس طرحی که در مجلس آماده شده آن بخش از منافقین که دستشان به خون آلوده نیست، می توانند به کشور باز گردند اما آنان که مرتکب جنایت علیه ملت شده اند باید در دادگاه های داخلی یا بین المللی محاکمه شوند.