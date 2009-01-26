پرداخت 480 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزا به شهروندان کردستانی

علی اصغر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغی بیش از 480 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی توسط شعب این بانک در اختیار متقاضیان در سطح استان قرار داده شده است.

وی ادامه داد: این تسهیلات در قالب 12 هزار و 467 فقره به مردم استان پرداخت شده که کشاورزان برای استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی در اولویت بوده اند.

مدیر ستادی بانک کشاورزی استان کردستان خاطرنشان کرد: این میزان تسهیلات زمینه اشتغال بیش از 5 هزار نفر از مردم استان را فراهم کرده است.

محمدی افزود: در مدت یاد شده 12میلیارد و 285 میلیون ریال تسهیلات قرض‌ الحسنه به 12هزار و 225 نفر متقاضی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد رشد داشته است .

وی در ادامه با اشاره به اینکه در راستای رویکرد جدید بانک کشاورزی مبنی بر فعالیت همه جانبه در بازارهای کشور از اجرای طرح رفاه خانواده از سوی این بانک در سراسر استان خبر داد.

مدیر ستادی بانک کشاورزی استان کردستان بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 33 میلیارد و 573 میلیون ریال تسهیلات به یک هزار و 119 نفر متقاضی طرح رفاه خانواده پرداخت کرده است .