نیمی از مصوبات سفر دوم دولت در گلستان سال آینده تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند صبح دوشنبه در جمع مدیران استان افزود: تکمیل پروژه های نیمه تمام و اجرای طرحهای محرک و جریان ساز از دیگر اولویتهای سال آینده است.

وی اظهار داشت: ما در نظام برنامه ریزی استانی به دنبال کارهای ضروری، مهم و غیر فوری هستیم که مورد غفلت واقع شده است.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال فرمولی برای توسعه استان هستیم که در این خصوص باید ابعاد توسعه استان را بدانیم و سهم هر بخش را مشخص کنیم.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان نیز با اشاره به طرح تحول اقتصادی گفت: یکی از اهداف این سازمان است است که این طرح را در استان، شهرستانهای، بخشها، روستاها و خانوارهای تعمیم دهیم.

اسماعیل مهدوی نیا افزود: سازمان اقتصادی استان در نظر دارد با ایجاد زمینه و بستری مناسب و فرهنگ سازی برای مردم به دولت و ملت کمک کند تا این طرح بزرگ به سرانجام رسد.

وی اظهار داشت: هفت محور طرح تحول مکمل یکدیگر بوده و باید باهم هدفمند اصلاح شوند و با توجه به اینکه در پایان برنامه چهارم قرار داریم، پیش بینی شده رشد ثابت اقتصای کشور باید به هشت درصد برسد.