  1. استانها
  2. گلستان
۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۳۷

نیمی از مصوبات سفر دوم دولت در گلستان سال آینده تکمیل می شود

نیمی از مصوبات سفر دوم دولت در گلستان سال آینده تکمیل می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانددار گلستان گفت: نیمی از 138 مصوبه سفر دوم هیئت دولت باید سال آینده در استان محقق و تکمیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند صبح دوشنبه در جمع مدیران استان افزود: تکمیل پروژه های نیمه تمام و اجرای طرحهای محرک و جریان ساز از دیگر اولویتهای سال آینده است.

وی اظهار داشت: ما در نظام برنامه ریزی استانی به دنبال کارهای ضروری، مهم و غیر فوری هستیم که مورد غفلت واقع شده است.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال فرمولی برای توسعه استان هستیم که در این خصوص باید ابعاد توسعه استان را بدانیم و سهم هر بخش را مشخص کنیم.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان نیز با اشاره به طرح تحول اقتصادی گفت: یکی از اهداف این سازمان است است که این طرح را در استان، شهرستانهای، بخشها، روستاها و خانوارهای تعمیم دهیم.

اسماعیل مهدوی نیا افزود: سازمان اقتصادی استان در نظر دارد با ایجاد زمینه و بستری مناسب و فرهنگ سازی برای مردم به دولت و ملت کمک کند تا این طرح بزرگ به سرانجام رسد.

وی اظهار داشت: هفت محور طرح تحول مکمل یکدیگر بوده و باید باهم هدفمند اصلاح شوند و با توجه به اینکه در پایان برنامه چهارم قرار داریم، پیش بینی شده رشد ثابت اقتصای کشور باید به هشت درصد برسد.

کد مطلب 822933

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه