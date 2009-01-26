71 ایستگاه 63 کیلوولت پس از انقلاب در گلستان و مازندران ایجاد شد

محمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین در این مدت چهار ایستگاه 400 کیلوولت، 12 ایستگاه 230 کیلوولت در این مناطق ساخته شد که پنج ایستگاه 230 کیلوولت در پنج سال اخیر شکل گرفت.

وی به طرحهای سال جاری این شرکت اشاره کرد و اظهار داشت: 62 طرح همزمان با دهه فجر در این استانها به بهره برداری می رسد که از این تعداد طرح، 30 طرح در استان گلستان مورد بهره برداری قرار می گیرد که 13 طرح مربوط به احداث و توسعه پستهای انتقال و فوق توزیع و پنج طرح در بخش احداث و توسعه خطوط انتقال، فوق توزیع و 12 طرح توزیع است.

وی خاطرنشان کرد: در استان مازندران نیز امسال 32 طرح مورد بهره برداری قرار می گیرد که 17 طرح در بخش احداث، توسعه پستهای انتقال و توزیع و 15 طرح نیز در بخش احداث و توسعه خطوط انتقال و فوق توزیع است.

به گفته هاشمی برای اجرای طرحها در استان مازندارن 819 میلیارد ریال و برای اجرای طرحهای استان گلستان نیز 560 هزار میلیون ریال هزینه شده است.

مدیرعامل برق منطقه ای گلستان و مازندران بیان داشت: پیک مصرف برق در این استانها در هشت ماه سال جاری هزار و 600 مگاوات بوده است.

وی یادآور شد: با برنامه ریزی درست در زمینه تبلیغی، فرهنگی و فنی و با همکاری نهادها و دستگاه های اجرایی دو استان درصدد هستیم تا مصرف را مدیریت کنیم.

وی عنوان کرد: اجرای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ردیف بودجه ای خاص می طلبد که باید متولیان امر در این زمینه برنامه ریزی کنند.

بیش از یک میلیون و 600 هزار مشترک برق در استاهای گلستان و مازندارن وجود دارد.