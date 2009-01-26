"ولکری" تام کروز پرفروشترین فیلم هفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد این فیلم در استرالیا و هلند پرفروشترین فیلم هفته شد و در آلمان نیز با 4/3 میلیون دلار فروش در 689 سینما فیلم اول شد.

کروز در "ولکری" نقش سرهنگ کلاوس فن اشتوفنبرگ را بازی می‌کند که 20 ژوئیه 1944 سعی کرد با بمبی جاسازی‌شده زیر یک میز در مرکز فرماندهی نظامی هیتلر موسوم به "کنام گرگ" در پروس شرقی، او را به قتل برساند.

رده دوم جدول از آن "هفت پوند" با بازی ویل اسمیت شد. این فیلم در 27 بازار و 3302 سینما 6/12 میلیون دلار به دست آورد و مجموع فروش خود را به 1/60 میلیون دلار رساند.

کمدی "بله‌قربان‌گو" با بازی جیم کری با 9/9 میلیون دلار فروش در 3300 سینما و 55 کشور فیلم سوم هفته شد و مجموع فروش خود را در سطح بین‌المللی به 6/82 میلیون دلار رساند.

فیلم روسی "بهترین فیلم تاریخ 2" تنها در 948 سینما در این کشور 5/9 میلیون دلار به دست آورد و در رده چهارم قرار گرفت. رومانس خون‌آشامی "گرگ و میش" به کارگردانی کاترین هاردویک نیز با 9 میلیون دلار فروش در 3332 سینما و 55 کشور فیلم پنجم شد و 151 میلیون دلاری شد.

"مسیر انقلابی" سام مندس با بازی لئوناردو دی کاپریو و کیت وینسلت که در سه رشته نامزد اسکار است، در 1685 سینما در 18 بازار 5/8 میلیون دلار به دست آورد.

"میلیونر زاغه‌نشین" دنی بویل درباره یک نوجوان اهل بمبئی که در 10 رشته نامزد اسکار است، با چهار میلیون دلار فروش در 300 سینما برای چهارمین هفته پیاپی در صدر جدول فروش بریتانیا قرار گرفت. این فیلم در هفته اول نمایش در خود هند نیز به فروش بسیار خوب 9/1 میلیون دلار دست پیدا کرد. فیلم جدید بویل در فرانسه نیز 3/1 میلیون دلار فروخت.