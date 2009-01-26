به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در 14 بخش چاپ و منتشر میشود و در مراسم اختتامیه دوره بیست و هفتم در اختیار هنرمندان و علاقمندان به حضور در جشنواره گذاشته میشود.
جشنواره بیست و هفتم تئاتر فجر در 12 بخش مسابقه بینالملل، چشمانداز، تئاتر ملل، بخش موضوعی، جشنواره جشنوارهها، مرور تئاتر 87، تجربههای نو، خیابانی، نمایشنامهخوانی، نمایش رادیویی، پژوهش و کارگاههای آموزشی و مسابقه عکس تئاتر برگزار شده و در دوره بیست و هشتم دو بخش دیگر به جشنواره اضافه میشود.
بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از دوم تا یازدهم بهمنماه در تهران برگزار میشود و مراسم اختتامیه بخش تئاتر ایران روز پنجشنبه دهم بهمنماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر خواهد بود.
نظر شما