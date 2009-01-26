سرانجام لیست 3 هزار نفری بدهکاران ممنوع الخروج بانکی

حسین قضاوی در گفتگو با مهر درباره لیست 3 هزار نفری بدهکاران ممنوع الخروج نظام بانکی گفت: آخرین لیست ممنوع الخروجی ها که در اختیار بانک مرکزی بود، با بانکها هماهنگ شد.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: بخشی از افراد این لیست به دلیل اینکه کماکان به نظام بانکی دارای بدهی های معوق هستند، بانکها اصرار دارند که باید همچنان این افراد به عنوان افراد ممنوع الخروج نظام بانکی باقی بمانند.

وی تصریح کرد: در مورد بخش دیگری از بدهکاران نظام بانکی نیز بانک مرکزی از بانکها درخواست کرده است که دلایل و مستنداتی ارائه دهند مبنی بر اینکه لازم است این افراد کماکان ممنوع الخروج باقی بمانند.

به گفته قضاوی در این ارتباط بانک مرکزی مهلتی را نیز برای بانکها قائل شده است که در چارچوب این مهلت بانکها باید آخرین جواب خود را به بانک مرکزی ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه بانکی دلایل خود را برای ممنوع الخروج بودن فردی را به بانک مرکزی ارائه نکند، قادتا این ممنوع الخروجی رفع خواهد شد.

قائم مقام بانکی مرکزی در مورد اعداد و ارقام بدهی ممنوع الخروجی های نظام بانکی توضیحی ارائه نکرد.

وی افزود: بر اساس قانون ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی، معمولا بانکها از ممنوع الخروج کردن این افراد به عنوان یک ابزار برای پیگیری و وصول مطالبات خود استفاده می کنند.