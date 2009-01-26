نگهداری گل زعفران و نحوه جدا سازی آن فاقد استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا میری صبح امروز در نخستین جلسه اتحادیه صادرکنندگان زعفران افزود: بالابردن بهره وری تولید در هکتار، تصحیح الگوی کشت زعفران، برداشتن موانع صادرات از این محصول مهم نقش مهمی در ارتقای جایگاه ایران در زمینه زعفران در سطح بینالمللی خواهد داشت.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و فروشندگان زعفران خراسان رضوی گفت: بی توجهی به این موضوع باعث از دست رفتن جایگاه کشور در تولید، فروش و تجارت در جهان خواهد شد که در این زمینه سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی باید در خصوص حفظ و عدم افزایش سطح زیر کشت و بازسازی الگوی کشت زعفران در استان برنامه ریزی بلند مدت کند.
وی گفت: در حال حاضر صادرکنندگان به تنهایی و بدون حمایتهای دولتی به توسعه صادرات مشغولند که این امر باعث نارسایی هایی در نگهداری گل زعفران و نحوه جدا سازی آن شده است.
میری با اشاره به مسئله فرهنگسازی و بسترسازی در این زمینه گفت: اعلام برنامههای کوتاهمدت و درازمدت و نیز استفاده از تجربیات مدیران موفق در عرصه زعفران می تواند در توسعه این بخش نقش مهمی داشته باشد.
وی گفت: زعفران به عنوان یک محصول استراتژیک نیازمند برنامهریزی جدی سازمان جهاد کشاورزی درباره کاشت، تولید زعفران و تحقیقات ژنتیکی است.
میری با اشاره به موازی کاری درباره تدوین برنامههای راهبردی در سازمانهای مختلف دولتی گفت: برای رونق بازار این محصول باید نسبت به تاسیس شرکتهای خدماتی، ایجاد رشته زعفران در نظام آموزش عالی، تعریف استراتژیهای صادراتی و چگونگی توسعه بازارهای صادراتی توجه شود.
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