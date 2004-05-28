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۸ خرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۱۳

براي اولين بار

بوش 10 تير ماه به سودان مي رود

الوطن اعلام كرد :جرج بوش رئيس جمهور آمريكا پايان ماه ژوئن (10 تير) براي شركت در مراسم پانزدهمين سالگرد انقلاب نجات ملي سودان به خرطوم عزيمت خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الوطن اعلام كرد: ديدار جرج بوش از سودان تاكيدي بر ايجاد تحول و دگرگوني در روابط خرطوم و واشنگتن و بهبود آن بحساب مي آيد.
اين ديدار كه اولين ديدار بوش از سودان قلمداد مي شود پس از ايفاي نقشي كه واشنگتن در روند صلح سودان ايفا كرده است،  انجام خواهد شد.
به نوشته الوطن، بوش در سفر به خرطوم از رئيس جمهور سودان دعوت خواهد كرد تا در مراسم جشني كه به مناسبت امضاي توافقنامه صلح سودان در كاخ سفيد برگزار خواهد شد، شركت كند.
اين درحالي است كه مراسم امضاي توافقنامه نهائي صلح قرار است ژولاي آينده (11 تير) در نايروبي كنيا برگزار شود.
شايان گفتن است با امضاي سه پروتكل اساسي ميان دولت و شورشيان جنوب گام مهمي در روند صلح و پايان دو دهه جنگ و خونريزي در اين كشور برداشته شد قرار است توافقنامه نهائي صلح ماه آينده به امضا رسيد.

کد مطلب 82301

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