به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سیدعباس طباطبایی امروز در نشست ساماندهی و تامین مسکن محرومان گفت: تهیه مسکن برای محرومان همواره از دغدغه های مسئولان نظام است و در این راستا در استان خوزستان تصمیم گرفته شد 500 واحد مسکونی برای محرومان در مناطق شهری ساخته شود.

وی ادامه داد: این واحدها به مساحت 60 متر مربع با اعتبار هر واحد150میلیون ریال با مشارکت مالی استانداری خوزستان، سازمان بهزیستی ، کمیته امداد امام خمینی(ره)، وزارت رفاه، نهاد ریاست جمهوری و بانکها در نقاط مختلف شهری خوزستان احداث می شود.

طباطبایی اظهارداشت: طبق برنامه از مجموع این واحدها ، 415 واحد برای مددجویان کمیته امداد و85 واحد برای خانوارهای زیرپوشش بهزیستی استان در نظر گرفته شده است.

طباطبایی خاطرنشان کرد: ساخت این تعداد واحد مسکونی برای محرومان در راستای اجرای مصوبه اخیر سفر هیئت دولت به خوزستان انجام می شود و باید طبق برنامه تا پایان سال 1388 تعدادی از واحدهای مسکونی در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد.

معاون عمرانی استاندار خوزستان افزود: از مجموع 10هزار واحد مسکونی که قرار است برای محرومان در مناطق شهری سراسر کشور با مشارکت دولت و دستگاه های اجرایی ساخته شود، استان خوزستان با سهمیه 500 واحد ، بیشترین سهم پس از استان تهران که سهمیه آن 800 واحد مسکونی می باشد را به خود اختصاص داده است.

در این نشست که مدیران کل بنیاد مسکن، مسکن و شهرسازی، بهزیستی ، کمیته امداد و دست اندر کاران ساخت مسکن استان حضور داشتند، سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان موظف شد زمین مورد نیاز این واحدها را با قیمت کارشناسی و مصوب مجلس شورای اسلامی در اختیار مجریان احداث این واحدها قرار دهد.