50 مقاله به کنگره عاشورا پژوهی سمنان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: سومین کنگره عاشورا پژوهی در استان سمنان نهم بهمن ماه با حضور معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در سمنان برگزار می شود.

وی فرهنگ عاشورایی و تبیین اهداف قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را از اهداف برگزاری این کنگره در استان سمنان دانست و افزود: این کنگره امسال در سه سطح تخصصی دانشجویی، دانش آموزی و عمومی برگزار می شود.

صفایی پور با بیان اینکه عاشورا، فرصت ها و آسیب ها" عنوان سومین کنگره استان سمنان است، گفت: در بخش فرصت ها محققان و فرهیختگان در 13 موضوع و در آسیب ها در 9 موضوع مقالات خود را به دبیرخانه ارسال کرده اند.

وی با بیان اینکه بیش از 60 درصد از موقوفات استان مربوط به حضرت امام حسین (ع) و قیام عاشورا است، اظهار داشت: این موقوفات باید در امور مربوط به گسترش و ترویج فرهنگ عاشورا هزینه شود.

حجت الاسلام صفایی پور تصریح کرد: بهره برداری صحیح از این موقوفات ا از اهداف و سیاستهای اوقاف است.

به گفته وی، حجم بالای موقوفات در ارتباط با محرم و قیام امام حسین ( ع) نشانه عشق و ارادت مردم این استان به خاندان ائمه و اهل بیت (ع) است.